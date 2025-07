2025.07.30 Dom Osório Citora Afonso, bispo de Quelimane (Moçambique)

Tomada de posse de D. Osório Afonso, Bispo de Quelimane, será a 31 de agosto

A Diocese de Quelimane, em Moçambique, anunciou que a celebração eucarística da tomada de posse de Dom Osório Citora Afonso como novo bispo está agendada para o dia 31 de agosto de 2025. Em preparação para este importante evento, todas as actividades de carácter diocesano serão suspensas, com excepção da Missa do Jubileu dos Padres, marcada para o dia 9 de agosto.

Cremildo Alexandre - Nampula, Moçambique A Diocese de Quelimane, através de um comunicado oficial, tornou público que a cerimónia de tomada de posse de Dom Osório Citora Afonso, nomeado bispo da diocese, terá lugar no próximo dia 31 de agosto de 2025. A celebração eucarística que marcará este momento solene contará com a presença de fiéis, representantes das paróquias, congregações religiosas, casas missionárias e agentes da pastoral de toda a diocese e outros convidados. Como forma de assegurar a devida preparação espiritual e logística para este evento de grande importância para a Igreja local, o comunicado da Diocese informa que todas as actividades de carácter diocesano ficam suspensas até à tomada de posse do novo bispo. A única excepção será a Missa do Jubileu dos Padres, já agendada para o dia 9 de agosto, que se manterá conforme previsto. A Diocese apela a todos os fiéis a unirem-se em oração e comunhão, acompanhando este momento de graça e esperança para o povo de Deus em Quelimane, confiando o ministério episcopal de Dom Osório aos cuidados do Espírito Santo e ao coração maternal de Maria, Rainha dos Apóstolos. O Papa Leão XIV nomeou, na passada sexta-feira (25.07), Dom Osório Citora Afonso como novo Bispo da Diocese de Quelimane, deixando assim o cargo de Bispo Auxiliar de Maputo. Natural de Ribáuè, Nampula, Dom Osório é membro dos Missionários da Consolata, com um vasto percurso de formação e serviço na Igreja, tanto em Moçambique como no exterior. Com formação em Teologia, Sagrada Escritura e experiência missionária em Kinshasa, Roma e Jerusalém, Dom Osório traz consigo uma bagagem sólida para assumir os destinos pastorais da diocese de Quelimane.