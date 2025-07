Moçambique. D. Inácio Saúre: “P. Leandro Langa enviado como sinal de santidade”

Dom Inácio Saúre, na Missa da Ordenação sacerdotal do Padre Leandro José Langa

Centenas de fiéis reuniram-se na Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Lalaua, Arquidiocese de Nampula (norte de Moçambique), para testemunhar a ordenação sacerdotal do Diácono Leandro José Langa, Missionário de Mariannhill. A homilia do Arcebispo Dom Inácio Saúre destacou o chamado universal à santidade e a missão de levar a paz e a Palavra de Deus a todos.

Cremildo Alexandre – Nampula, Moçambique

Num ambiente marcado por cânticos, emoção e profunda fé, a Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Lalaua, na Arquidiocese de Nampula, foi palco este domingo (06.07) de uma celebração memorável: a Ordenação Sacerdotal do agora Padre Leandro José Langa, Missionário de Mariannhill.

A cerimónia, presidida pelo Arcebispo de Nampula, Dom Inácio Saúre, reuniu centenas de fiéis, dezenas de sacerdotes e representantes do governo local. Durante a homilia, Dom Inácio lembrou que a vocação mais importante do discípulo de Cristo, seja ele leigo ou consagrado, é a santidade. “Todo cristão deve ser santo. Cada um santifica-se onde Deus o chama: como casado, como viúvo, como padre ou religioso. É a santidade que faz de nós verdadeiros discípulos de Cristo”, enfatizou.

Ordenação sacerdotal do Padre Leandro José, dos Missionários de Marianhill,

Num tom pastoral e de proximidade, Dom Inácio exortou o novo sacerdote a ser homem de paz, de oração constante e de coração reconciliado, lembrando: “Medita na lei do Senhor, crê no que lês, ensina o que crês e vive o que ensinas.” Sublinhou ainda que o maior desafio de cada ministro ordenado é jamais esquecer o povo de Deus de onde nasceu: “Mesmo indo para fora, para o Quénia ou para qualquer missão, nunca te esqueças de Lalaua, do teu povo, da tua raiz.”

A família do Padre Leandro, profundamente emocionada, manifestou gratidão por ver a promessa de Deus cumprir-se na vocação sacerdotal, recordando o caminho árduo e a superação após a perda precoce dos pais. “Esperamos de ti, Padre Leandro, dedicação na oração, paciência na adversidade, amor no ódio, esperança nas incertezas. Que sejas uma lanterna viva que ilumine as vidas que precisam da chama da fé”, destacou a mensagem familiar.

Para o representante do Governo Distrital, presente na celebração, a ordenação é também um sinal de esperança para toda a comunidade: “Hoje somos chamados a caminhar juntos, com esperança e compromisso, para a construção de um distrito mais justo, mais único e mais fraterno”, sublinhou.

Leandro José Langa, na sua Ordenação sacerdotal, em Lalaua (Nampula, Moçambique)

Ao final da Missa, Padre Leandro, emocionado, agradeceu a todos quantos o sustentaram na fé e prometeu ser servidor fiel de Cristo, levando a Palavra de Deus a todos, em humildade e total entrega.

A ordenação sacerdotal em Lalaua não foi apenas um rito, mas uma renovação da esperança, um testemunho vivo de que a santidade é, e continuará a ser, o maior chamado para todo o povo de Deus.

