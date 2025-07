Dom Inácio Saúre anuncia XV Assembleia Arquidiocesana de Pastoral em Momola

O Arcebispo de Nampula (norte de Moçambique), Dom Inácio Saúre, anunciou a realização da XV Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, que terá lugar em Momola, de 19 a 23 de agosto. Economia, catequese e sacramentos serão os principais temas em debate, reunindo representantes de toda a arquidiocese.

Cremildo Alexandre – Nampula, Moçambique

Durante a sua intervenção à margem do septuagésimo quinto aniversário da Paróquia do Imaculado Coração de Maria de Anchilo, Dom Inácio Saúre, Arcebispo Metropolitano de Nampula, anunciou a realização da XV Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, agendada para os dias 19 a 23 de agosto, no Centro de Momola.

De acordo com Dom Inácio, este encontro será uma oportunidade para reunir cerca de 100 representantes de diversas paróquias e comunidades da arquidiocese, num espírito de reflexão conjunta sobre os rumos da vida pastoral. “A Assembleia Arquidiocesana de Pastoral é um grande encontro onde falamos da vida da nossa Igreja, da nossa arquidiocese”, explicou.

Para esta edição, os três grandes temas em destaque serão a economia, a catequese e os sacramentos. O Arcebispo sublinhou que discutir a economia da Igreja é essencial para garantir meios que permitam erguer infra-estruturas como igrejas, escolas e centros de saúde. “Precisamos também de dinheiro para construir igreja, para construir escola, para construir centro de saúde”, frisou.

Outro foco será o fortalecimento da formação cristã, sobretudo na catequese, para evitar situações em que os fiéis se afastam facilmente da Igreja por falta de base sólida. “Como dizia São Paulo na segunda leitura, há cristãos hoje baptizados que amanhã voltam ao curandeiro. É falta de formação cristã”, alertou Dom Inácio.

Os sacramentos também merecerão atenção especial enquanto sinais visíveis da presença de Cristo na vida da comunidade. “Os sacramentos são sinais visíveis para a nossa salvação”, reforçou.

O Arcebispo aproveitou ainda para sensibilizar a Comunidade para apoiar o Centro de Acolhimento de Meninos em Momola, que acolhe rapazes em situação de vulnerabilidade e que precisa de apoio, inclusive durante o período da Assembleia. “Talvez também desviar um quilo para Momola, porque vamos estar lá reunidos e é importante apoiar este centro”, apelou.

Dom Inácio concluiu deixando um convite à oração por este grande encontro: “Devemos rezar por este acontecimento, para que a nossa arquidiocese continue a reorganizar-se cada vez melhor, com economia transparente, catequese viva e sacramentos celebrados com fé”.

