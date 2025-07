Moçambique - Dom Osório Afonso é o novo Bispo de Quelimane

O Papa Leão XIV nomeou, nesta sexta-feira, 25 de junho, como Bispo da Diocese de Quelimane, Dom Osório Cîtora Afonso, I.M.C, atualmente Bispo Auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de Maputo, exonerando-o, simultaneamente, da sede titular de Puzia Numidia.

Vatican News

D. Osório Citora Afonso, I.M.C., nasceu a 6 de maio de 1972, em Ribaue, Província moçambicana de Nampula. Frequentou o Seminário Preparatório Cristo-Rei, na Matola, em Maputo, e estudou Filosofia no Seminário Maior Santo Agostinho, na Matola, e Teologia em Kinshasa, na República Democrática do Congo (RDC). Fez a profissão solene em 2001 no Instituto Missionário da Consolata, em Kinshasa, e foi ordenado sacerdote a 3 de novembro de 2002.

Entre outros cargos, D. Osório foi Vigário paroquial e Económo de St Hilaire, em Kinshasa (2002-2005); Conselheiro regional para a República Democrática do Congo (2005-2006).

Obteve a Licenciatura em Sagrada Escritura pelo Pontíficio Bíblico de Roma (2006-2010); e fez estudos na Universidade Hebraica de Jerusalém (2008-2009) e na Écolo Biblique Archéologique Française de Jerusalém (2010-2011).

Foi também Formador no Seminário Teológico Internacional de Bravetta, em Roma (2016-2023); Oficial do Dicastério para a Evangelização, Seccção para a Primeira Evangelização e as Novas Igrejas Particulares (2017-2023).

A 21 de setembro de 2023, foi nomeado Bispo Auxiliar de Maputo, tendo recebido a ordenação episcopal a 28 de janeiro de 2024. Atualmente é Secretário-Geral da Conferência Episcopal de Moçambique.