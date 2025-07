2025.07.09 shalom 1

Cabo Verde: Paróquia de Santo Amaro Abade acolhe ACAMP´s 2025

A iniciativa é do Movimento Católico Shalom, na cidade da Praia, ilha de Santiago. Desta vez o acampamento de jovens é alargado por mais um dia com início marcado para quarta feira 9 e término no domingo 13 de Julho.

Nita Santos - Cabo Verde Mais uma experiência juvenil a ser vivida com Deus, considera Charliany Lucena. O evento conta com momentos de oração, reflexão e lazer. Ouve aqui Segundo a responsável da Comunidade Shalom em Cabo Verde o ACAMP´s é sempre caracterizado pela alegria. Ouve aqui Cerca de 30 jovens participam no acampamento. Shalom Criada no Brasil em 1982, a Comunidade Católica Shalom está em Cabo Verde desde 2016 a pedido do Bispo de Santiago Dom Arlindo Furtado e tem a sua sede na localidade de Palmarejo, cidade da Praia, onde acontece diversas actividades com crianças, jovens e famílias. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui