Cabo Verde - P. Paulo Vaz lança livro sobre sacerdotes

Enquadrado no 25º aniversário de ordenação sacerdotal, o padre Paulo Borges Vaz lança a sua sexta obra literária intitulada “Sacerdotes do coração de Deus – Amor, Alegria e Consolação”, tema baseado na frase da Sagrada Escritura “Tudo posso naquele que me fortalece.” (Fil 4,13).

O livro apresentado quinta feira 10 de Julho, na Escola Universitária Católica é segundo do autor, fruto de uma caminhada de oração, lutas, alegrias e desejo profundo de tocar corações com a ternura e misericórdia de Deus, revela.

Este lançamento marca não só uma realização pessoal, mas também celebra o Jubileu de Prata deste presbítero, vivido na Diocese de Saragoça-Espanha e nas duas dioceses de Santiago e de Mindelo, em Cabo Verde.

Apresentação do livro em Cabo Verde

Do programa de celebração consta ainda uma mesa redonda de partilha com a comunidade, vigília de oração e celebração eucarística marcada para as 12 horas do dia 13, Domingo, presidida pelo Bispo da Diocese de Santiago e cardeal Dom Arlindo Furtado, na pró-catedral de Nossa Senhora da Graça.

“Antropologia da Sexualidade”, “O inquietante mistério” são alguns dos títulos do punho deste filho das ilhas. Ele é também autor de muitos artigos e estudos publicados.

Padre Paulo Borges Vaz nasceu em 1970, na ilha de Santiago. Foi admitido no Seminário Maior da Arquidiocese de Saragoça, Espanha, em 1993 e, em 1998, termina, com excelência, os estudos filosófico-teológicos. Foi ordenado no ano e encardinado na Diocese de Saragoça. Em 2004 transfere-se para em Missão Fidei Donum para Cabo Verde, Diocese de Mindelo, onde é desde 2013 pároco da paróquia de São Vicente, ilha do mesmo nome.

Formado em Filosofia-Psicologia pela Universidade de Savres, França; em Ciências Eclesiásticas pela Universidade de Salamanca, Espanha; em Teologia Dogmática pela Universidade Gregoriana, Roma e Doutor em Teologia Dogmática pela mesma Universidade, atualmente é pároco de Nossa Senhora da Luz, na ilha de Santiago e vice-director da Escola Universitária Católica (EU Católica) de Cabo Verde.