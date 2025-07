Cabo Verde: Ordem dos Frades Capuchinhos reunida na ilha do Fogo

A Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (OFMC) esteve reunida durante uma semana na ilha do Fogo. Retiro anual e peregrinação fizeram parte do programa. A celebração da profissão dos votos perpétuos do Frei Licínio Monteiro Spínola, foi o ponto alto do encontro.

A semana decorreu sob o lema: “A Beleza que Salva”, avança o porta-voz do encontro, o Frei José Garcia.

O arranque da Peregrinação

O retiro anual que decorreu nas instalações da Casa do Sol, em São Filipe, foi orientado pelo Padre Janilson Correia e Silva, do clero da Diocese de Santiago, terminou na sexta feira, 18 de Julho. No mesmo dia, os frades se juntaram às religiosas Franciscanas para uma peregrinação à Igreja Jubilar de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de São Filipe. Alí na Igreja paroquial foi celebrada uma Eucaristia com a participação de um grande número de fiéis.

Frei Licínio Spínola diz o seu "sim" definitivo à OFMC

Domingo, dia 20, Profissão Perpétua do Frei Licínio Spínola. A celebração teve lugar na Igreja paroquial de São Lourenço, onde o jovem recebeu a graça do Baptismo e do Crisma. Num mundo onde há falta de compromisso, dizer um “Sim definitivo” é graça de Deus, refere o Frei Garcia.

Frades Capuchinhos em Cabo Verde