Cabo Verde: EU Católica assina protocolo com Universidade Aberta

A Eescola Universitária Católica de Cabo Verde assinou um protocolo com a Universidade Aberta de Portugal para reforçar a investigação, formação de quadros e mobilidade académica.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde

No âmbito da estratégia de reforço de cooperacão da Escola Universitária Católica de Cabo Verde (EU Católica), o reitor desta Instituição esteve em missão na Europa onde visitou de 23 a 30 de junho, 3 Instituições do Ensino Superior já com parcerias assinadas.

De regresso ao país o Padre José Eduardo Afonso fala para a Rádio Maria considerando as prespectivas de animadoras e esperançosas, consolidando relações institucionais estratégicas e projetando a universidade no espaço académico europeu.

Oiça

Assinatura de Acordo também com a Reitora da Universidade Católica de Portual, Isabel Capeloa Gil

Para além das questões mais concretas ficou acente a possibilidade de mobilização de docentes da Universidade Católica Portuguesa para formação e acções específicas no Campus da EU Católica sedeada na cidade da Praia, ilha de Santiago. Outros assuntos também foram abordados.

Oiça

Trata-se de parcerias que motivam a academia católica, assegurando melhores condições e oportunidades, um ensino de qualidade que contribui para o desenvolvimento académico e profissional de todos, referiu o reitor da EU Católica.