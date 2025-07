Cabo Verde - 600 escuteiros reunidos no III Campo Nacional

Seis centenas de escuteiros estão reunidos no III Campo Nacional que arrancou oficialmente dia 22 de julho, na paróquia de Santo Amaro Abade, no Tarrafal, ilha de Santiago, representando diversas regiões e sectores.

A abertura aconteceu durante uma celebração eucarística presidida pelo Bispo de Santiago, cardeal Dom Arlindo Furtado.

Este grande evento que vai até ao próximo adia 29, é considerado o maior a nível do escutismo católico, no país. Todas as secções estão incluídas em várias iniciativas sociais, formativas e outras conforme afirma Zezinha Alfama, chefe da Junta Nacional, do Corpo de Escutismo Católico de Cabo Verde, CEC-CV.

Cada sector, cada secção a sua actividade. O encontro, segundo a organização, é uma oportunidade de convivência, intercâmbio cultural, valorização de talentos e fortalecimento dos valores escutistas.

Dirigentes de sete equipas responsáveis pela preparação deste III Campo estiveram reunidos nos dias 28 e 29 de junho, na cidade de Assomada (ilha de Santiago) para alinhar estratégias e realizar capacitações com vista na garantia do sucesso deste evento.

CEC-CV conta com uma base de mais de três mil escuteiros em todo o país com o objetivo de promover o desenvolvimento de habilidades e valores, fortalecer o compromisso de todos na proteção e promoção do bem-estar das crianças e adolescentes de Cabo Verde.

Escuteiros em Cabo Verde

O Escutismo é um movimento educativo, voluntário e sem fins lucrativos, que visa o desenvolvimento integral dos jovens através de atividades ao ar livre, jogos e princípios como a Lei e a Promessa escutista.