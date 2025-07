Bispo Cabo-verdiano escolhido para integrar o Dicastério para o Diálogo Inter-religioso.

O Papa Leão XIV nomeou na quinta-feira, 3 de julho, Dom Teodoro Mendes Tavares, natural da ilha de Santiago, como novo membro do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso da Santa Sé. A nomeação foi divulgada oficialmente pelo Vaticano.

Nita Santos - Cabo Verde

Do Brasil para a Rádio Maria, Dom Teodoro reagiu a esta nomeação. Disse ter sido apanhado de surpresa, aceita e agradece a confiança.

O nomeado entende que a violência religiosa não faz parte da essência das religiões, adianta que a Igreja já trabalha em favor da cultura do encontro, da paz e da tolerância religiosa, mas é preciso hoje mais do que nunca ir mais longe promovendo a paz e a cooperação entre os diferentes credos.

Fraternidade, solidariedade e ecologia integral, apelos de Dom Teodoro.

Bispo auxiliar de Belém em 2011 e, desde 2015, é o bispo diocesano de Ponta de Pedras, no Marajó.

Com mestrado em Ecumenismo pelo Trinity College, na Irlanda, Dom Teodoro Tavares tem ampla trajetória na promoção do diálogo ecuménico e inter-religioso, tanto no Brasil quanto na sua formação internacional.

A nomeação deste filho das ilhas representa não apenas um reconhecimento de sua missão no Brasil, mas também motivo de orgulho para Cabo Verde, ao ver um de seus filhos contribuir diretamente na missão universal da Igreja Católica junto ao Vaticano.

O Dicastério para o Diálogo Inter-religioso é o organismo da Santa Sé responsável por promover relações de respeito e colaboração entre a Igreja Católica e outras religiões, valorizando o diálogo como instrumento de paz, justiça e compreensão entre os povos.