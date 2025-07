Angola: Comissão Justiça e Paz preocupada com as desordens

A Comissão Episcopal de Justiça e Paz e Integridade da Criação da CEAST (Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe) observa com preocupação os últimos acontecimentos violentos que tomaram conta da capital angolana nos dias 28 e 29 de Julho, fruto da grave dos taxistas que contestam o aumento dos preços dos combustíveis.

Anastácio Sasembele - Luanda

Em nota a Comissão Episcopal de Justiça e Paz e Integridade da Criação da CEAST apela a todos os homens e mulheres de boa vontade, a absterem-se de participar em actos de violência, pilhagem e incitação ao ódio.

“Pedimos aos fiéis de todas as religiões e sobretudo os que professam a fé cristã a não participarem destes actos abomináveis aos olhos de Deus e dos Homens. Nesta hora de dor e sofrimento com mortes já registadas, o nosso apelo vai para todos os cidadãos e cidadãs; não ataquem os serviços de assistência médica e de socorro, aos Bancos, aos supermercados, as bombas de combustíveis, aos armazéns e permitam que trabalhadores responsáveis pela manutenção dos serviços essenciais circulem para minimizar perdas. Diga não a violência, Não a pilhagem, Não a incitação ao ódio”, diz a nota lida pelo Secretário-geral da Comissão Episcopal de Justiça e Paz e Integridade da Criação da CEAST, Padre Celestino Epalanga.

Quanto as redes sociais amplamente utilizadas a Comissão Episcopal de Justiça e Paz e Integridade da Criação da CEAST insta os usuários a evitarem mensagens insidiosas que contribuam para o inflamar de ânimos e de vinganças

“E disseminemos mensagens de tolerância, concórdia e não-violência. Paralisação e direito a manifestação pacífica sim, mas violência não. Todos os cristãos das nossas comunidades de fé devem observar, onde for possível, momentos de oração diante do Santíssimo Sacramento implorando o dom da Paz. Nesta hora de grande angústia e aflição colectiva, imploremos o dom da Paz nas nossas comunidades e cidades por intercessão do Santíssimo e Imaculado Coração de Maria, Padroeira de Angola e Rainha da Paz”, termina a nota.

Oiça