África Austral em festa: nomeações reforçam a voz da África

A África Austral está em festa pelas nomeações de Dom Mbuyisa e Dom Sipuka para cargos importantes em Dicastérios da Igreja Católica Universal. O que reforça a voz da Igreja em África na Santa Sé.

Sheila Pires - África do Sul

A África Austral celebra com alegria a nomeação de dois dos seus prelados para cargos importantes no Vaticano. Dom Thulani Victor Mbuyisa CMM, Bispo da Diocese de Kokstad, foi nomeado a 23 de junho de 2025 como consultor do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica.

Poucos dias depois, a 3 de julho, Dom Sithembele Anton Sipuka, bispo da Diocese de Mthatha, foi nomeado membro do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso. Ambas as nomeações foram feitas pelo Papa Leo XIV.

Reagindo com gratidão e humildade, Dom Mbuyisa afirmou que ainda está a assimilar a notícia, e que “Tudo se resume ao serviço. Serviço à Igreja universal e, em particular, aos homens e mulheres consagrados. Espero poder dar a minha contribuição.”

Ele esclareceu que esta nova missão não implica mudança para Roma, assegurando aos fiéis de Kokstad que ele vai permanecer na Diocese.

Explicou que o papel de consultor envolve apenas a participação em reuniões pontuais, quando solicitado pelo Dicastério, atualmente liderado pela Prefeita, Irmã Simona Brambilla.

Dom Mbuyisa destacou também a satisfação de ver outros africanos nomeados como consultores. “Fico feliz por ver vários nomes africanos entre os consultores. Muitos deles conheci durante o Sínodo.”

Ele agradeceu a todos os que lhe enviaram mensagens de parabéns e encorajamento.

Por seu lado, Dom Sipuka contou que soube da nomeação através da responsável de comunicação da Conferência Episcopal da África Austral (SACBC): “Foi a primeira vez que ouvi falar do assunto, mas aqui estamos,” - disse.

Dom Sipuka integra agora um grupo internacional de 24 novos membros, provenientes de diversos países como Irão, Quénia, Burkina-Faso, Vietnâme, Estados Unidos da América, Brasil, Alemanha e outros.



“Faz sentido que o Santo Padre tenha nomeado membros dessas regiões, porque é lá que se encontra a maioria das religiões com as quais dialogamos. A presença deles enriquece o entendimento e a eficácia do diálogo” - afirmou Dom Sipuka.

Ele destacou a importância da nomeação não apenas para si próprio, mas para toda a Igreja no continente africano, “Na África Austral, isso significa que precisamos aprender a dialogar mais com outras religiões. Como maioria cristã, às vezes nos esquecemo da presença de outras crenças. Esta nomeação é um chamado para prestarmos mais atenção a isso.”

Falando do contexto continental, ele acrescentou: “Perante as tensões e guerras — muitas vezes atribuídas a diferenças religiosas — é essencial que as religiões assumam um papel ativo na promoção da paz. Não podemos deixar essa tarefa só para os políticos, que muitas vezes têm as suas próprias agendas.”

Dom Sipuka e Dom Mbuyisa têm ambos um longo percurso de liderança na Igreja:

Dom Sipuka foi presidente da SACBC, vice-presidente do SCEAM e é atualmente presidente do Conselho das Igrejas da África do Sul (SACC), o primeiro católico a ocupar essa posição.



Dom Mbuyisa, por sua vez, é vice-presidente da Comissão para a Sinodalidade da SACBC, presidente do Departamento de Ação Social e Bispo responsável da Comissão Justiça e Paz. Antes de ser Bispo, foi Superior Geral dos Missionários de Mariannhill, Congregação a que pertence.



As duas nomeações reafirmam o papel crescente da África na vida e missão da Igreja Universal. Elas representam um reconhecimento pelo Papa da sabedoria, experiência pastoral e compromisso dos bispos africanos, e um sinal de que a voz do Sul Global está cada vez mais presente nas estruturas centrais da Igreja.