Cabo Verde - Ordenação sacerdotal de Daniel Jorge Furtado dos Reis, da Diocese de Santiago

A Igreja de Jesus Cristo em Cabo Verde tem mais um padre

Trata-se do jovem Daniel Jorge Furtado dos Reis, de 34 anos que no último Domingo, 6 de Julho, foi ordenado presbítero, na ilha de Santiago pelas mãos do Bispo Dom Arlindo Gomes Furtado. Durante a homilia, o presidente da celebração pediu ao neo-sacerdote que “seja fiel aos ensinamentos da Igreja”.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde A celebração, que decorreu no campo relvado de Ponta d'Agua, na cidade da Praia, contou com a participação do Núncio Apostólico para Cabo Verde Dom Waldemar Stanislaw Sommertag, mais de trinta ministros ordenados da ilha e vindos de Portugal, familiares, amigos, convidados, comunidades paroquiais, movimentos e grupos. Daniel dos Reis é natural da Freguesia de Nossa Senhora da Graça, nasceu em 20 de outubro de 1991, na Cidade da Praia. Cresceu na localidade de Ponta Ponta d'Agua, paróquia do Sagrado Coração de Jesus, onde participou activamente na comunidade cristã de Cruz dos Mártires, desempenhou funções como leitor, catequista, membro de Legião de Maria e do grupo juvenil "Cristo Rei". O seu percurso académico inclui uma licenciatura em Líguas, Literaturas e Culturas, Estudos Fanceses, na Universidade de Cabo Verde. Após um ano de Pré-Seminário, Daniel foi admitido no Seminário de São José, na Praia, e posteriormente enviado para o Seminário Maior de Évora, em Portugal, onde completou a formação teológica no Instituto Superior de Teologia de Évora. Ordenado Diácono em 2024, na Paróquia de Santo Amaro Abade, na ilha de Santiago, Daniel dos Reis exerceu o seu ministério diaconal na paróquia de Nossa Senhora da Luz, na ilha do Maio, juntamente com o Pároco, padre Manuel Garcia. A ordenação presbiteral foi o culminar de um percurso marcado pela entrega, formação e serviço pastoral. "A graça de Deus para mim não foi inútil", lema desta ordeanção (1 Cor, 15,10).