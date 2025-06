Tanzânia: Bispos emitem diretrizes litúrgicas e convocam dia de oração pelas eleições

Os bispos católicos da Tanzânia convidaram dioceses, paróquias e centros de oração a participarem de um dia de oração, jejum e adoração. Na medida do possível, eles pedem aos padres que disponibilizem os Sacramentos da Penitência e da Eucaristia em 23 de agosto de 2025. O objetivo é dedicar tempo à oração para que o país tenha eleições pacíficas e permaneça unido — uma nação que vive em justiça e paz.

Sarah Pelaji – Cidade do Vaticano

A Tanzânia está programada para realizar eleições gerais em 28 de outubro de 2025.

A jornada rumo às eleições gerais de outubro de 2025 na Tanzânia tem sido marcada por dificuldades notáveis, incluindo relatos de sequestros, atos de violência e preocupações com a conduta do governo e das forças de segurança. Essas questões têm gerado discussões importantes sobre o processo eleitoral, as reformas e o ambiente democrático mais amplo no país.

Um tempo para a reinauguração

O apelo dos bispos para um dia de oração está descrito em uma Declaração Pastoral que segue a plenária realizada recentemente em Kurasini, na capital do país, Dar es Salaam.

“Pedimos a todos os fiéis da nossa Igreja que participem desta oração e jejum, que incluirá a adoração à Sagrada Eucaristia e atos de arrependimento. Cada diocese, paróquia, centro de oração e instituição deve organizar ou tomar providências para permitir que todos os fiéis dediquem tempo à oração”, diz parte da declaração.

Diretrizes e instruções litúrgicas

Além da oração e do jejum de 23 de agosto, os bispos abordaram as condutas esperadas durante certas celebrações litúrgicas.

Em um documento separado, os bispos destacaram as principais diretrizes e instruções litúrgicas que os fiéis católicos e os ministros litúrgicos fariam bem em seguir. Escrevendo em nome da TEC, o Bispo Simon Chibuga Masondole, da Diocese de Bunda, que preside a Comissão Litúrgica da Conferência Episcopal da Tanzânia (TEC), instou os padres e os fiéis a celebrarem a liturgia com maior reverência e devoção.

Especificamente, os Bispos pedem a redução de anúncios e discursos longos e desnecessários durante o culto. Isso porque estes têm o potencial de diminuir a reverência devida na liturgia. Eles chamam a atenção, por exemplo, para as Missas festivas, onde, por vezes, anúncios elaborados e detalhados sobre os preparativos para a refeição e o entretenimento são feitos no final da Santa Missa. Os anúncios, dizem os Bispos, devem ser muito breves e servir apenas para informar a congregação sobre o que ela realmente precisa saber.

Não há discursos políticos nas celebrações litúrgicas

Os prelados tanzanianos criticaram a tendência a comentários e explicações introdutórias prolongadas no início da missa ou antes das leituras. Se for necessária catequese relacionada à celebração, esta deve ser realizada antes do início do culto ou em um encontro separado, longe da celebração litúrgica propriamente dita. A celebração em si deve seguir a ordem litúrgica e os ritos apropriados, conforme prescrito pela Igreja.

Em particular, os Bispos solicitam aos párocos que limitem discursos ou cumprimentos de políticos ou dignitários visitantes após a Sagrada Comunhão. Um breve reconhecimento da presença de um dignitário ou figura política visitante pelo celebrante deve ser suficiente.

Em ocasiões de ordenações, profissões religiosas, jubileus pessoais e assim por diante, os Bispos também decidiram evitar discursos elaborados. "Uma breve palavra de agradecimento pode ser proferida apenas pelo ordenado, pelo religioso professo ou por quem celebra um jubileu", indicam as diretrizes. Em suma, recomendam que, após a Oração da Comunhão, a Bênção final seja dada imediatamente.

As diretrizes e instruções litúrgicas emitidas pelos Bispos devem ser implementadas imediatamente e em toda a Igreja Católica na Tanzânia.