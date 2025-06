Sudão do Sul: Não há vergonha em trabalhar com as mãos — conselho do Bispo aos Seminaristas

Bispo Hiiboro Kussala da Diocese de Tombura Yambio no Sudão do Sul

Sudão do Sul

O bispo Eduardo Hiiboro Kussala, da Diocese de Tombura-Yambio, no Sudão do Sul, enfatizou a importância da formação, da responsabilidade e das iniciativas de autoajuda para seminaristas em treinamento, moldando assim os futuros padres.

Ir. Mufaro Chakuinga, LCBL – Cidade do Vaticano.

O Bispo Kussala iniciou o seu discurso destacando que o silêncio, a obediência, a oração e o trabalho árduo são os pilares fundamentais sobre os quais a formação dos seminaristas se deve firmar. O Bispo compartilhou esses sentimentos e a sua visão num documento dirigido à diocese, aos formadores e aos seminaristas.

Os seminaristas são as sementes da esperança para o Sudão do Sul

O prelado sul-sudanês lembrou aos seminaristas que eles são filhos da Igreja e sementes de esperança para o Sudão do Sul, uma terra quebrada, mas amada.

Ele elogiou os formadores e a equipa do seminário, dizendo aos alunos: “Eles (formatos) trabalham com amor para moldar os seus corações sacerdotais por meio dos seus sacrifícios, ensino paciente e exemplo espiritual na criação de uma nova geração de pastores”, disseram os Bispos.

“Amados filhos em Cristo… Vocês, queridos seminaristas, não são meramente estudantes do ensino médio, estudos propedêuticos, Filosofia e Teologia. Vocês são filhos da Igreja, sementes de esperança no Sudão do Sul e futuros construtores do Reino de Cristo numa terra fragmentada, mas amada”, afirmou.

A formação dos seminaristas é uma parceria sagrada

O Bispo Kussala também pediu apoio coletivo de paróquias, famílias, benfeitores e seminaristas para atender às demandas financeiras do processo de formação. Ele afirmou: “A formação de um padre não é obra exclusiva da Igreja; é uma parceria sagrada entre o lar, o seminário e a paróquia”. Também destacou que a Diocese de Tombura-Yambio conta com 213 seminaristas em todos os níveis de formação do seminário. Embora a formação desses futuros padres seja uma tarefa espiritualmente enriquecedora, também representa desafios financeiros significativos para a diocese. Ele apelou ao trabalho em equipa e à responsabilidade compartilhada das paróquias, famílias, benfeitores e dos próprios seminaristas.

Evite mendigar e trabalhe com as mãos

O Bispo Kussala aconselhou os seminaristas a evitarem mendigar e encorajou-os a adotar o trabalho manual e as iniciativas de autoajuda. Ele afirmou: "Não há vergonha em trabalhar com as mãos; pelo contrário, é um sinal de maturidade e dedicação à vocação", disse ele.

Entre outras questões, o Bispo falou sobre a necessidade de uma estrutura administrativa inovadora, composta por uma variedade de agentes pastorais diocesanos. Na sua opinião, iniciativas sustentáveis ​​e um movimento diocesano que promova a dignidade do trabalho, o empreendedorismo social, a integridade moral e a compaixão pastoral são essenciais. Usando uma metáfora africana que descreve um foco equilibrado entre trabalho e fé, o Bispo Kussala disse que a abordagem que ele estava propondo estava encapsulada no princípio norteador de "Uma mão na enxada, a outra na Bíblia Sagrada".

Ele concluiu com uma firme afirmação de que o Sudão do Sul ressurgiria das cinzas por meio do testemunho de sacerdotes santos e visionários.