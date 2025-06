Solenidade de Corpus Christ na Beira: Procissão e primeiras comunhões marcam a celebração

Centenas de fiéis, entre adolescentes e jovens receberam no domingo, 22 de Junho, Solenidade de Corpus Christi, pela primeira vez o sacramento da Eucaristia nas diferentes paróquias da Arquidiocese da Beira. Uma das paróquias foi a Sé Catedral, onde 50 adolescentes passaram a tomar parte do banquete eucarístico, numa celebração presidida por Dom António Constantino, Bispo Auxiliar.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

Durante a homilia, o prelado sublinhou que, a Eucaristia é o centro da Fé Católica, memória viva da paixão e morte de Jesus Cristo, motivo pelo qual muitos se reúnem para participar na celebração. Aos adolescentes que naquela celebração pela primeira vez iriam receber a eucaristia, o Prelado recordou o significado da ocasião, um momento de graça.



Ainda de acordo com Dom Constantino, a Eucaristia tem um sinal profético, o de matar a fome, a fome do sentido do viver.



Na tarde do domingo, apesar das condições climáticas, centenas de adolescentes e jovens que receberam a primeira comunhão nas diferentes paróquias, os demais fiéis, incluindo sacerdotes, participaram da procissão do Corpo de Cristo, percorrendo a Avenida Eduardo Mondlane até Sé Catedral, numa extensão de quase dois quilómetros, entoaram hinos e orações que culminou com a Adoração ao Santíssimo Sacramento.



