Solenidade da Santíssima Trindade une centenas de jovens no Jubileu em Nampula

Centenas de jovens da Arquidiocese de Nampula, norte de Moçambique, participaram na Missa Solene do Jubileu da Juventude e da Santíssima Trindade, presidida por Dom Osório Citora. A celebração decorreu na Sé Catedral de Nampula, após uma peregrinação com a cruz da Segunda Jornada Nacional da Juventude, rumo à Diocese de Maputo.

Cremildo Alexandre, Nampula, Moçambique

A Sé Catedral de Nampula acolheu neste domingo, 15 de junho, com profunda alegria e fé, a celebração central do Jubileu da Juventude e da solenidade da Santíssima Trindade, reunindo centenas de jovens oriundos das diversas paróquias da região pastoral de Nampula. A Eucaristia foi presidida por Dom Osório Citora, bispo auxiliar de Maputo, que encorajou os jovens a serem "peregrinos da esperança", inspirados na cruz de Cristo e animados pelo mistério trinitário.

A jornada iniciou-se com uma procissão peregrina que percorreu algumas artérias da cidade, levando a cruz da Segunda Jornada Nacional da Juventude, símbolo da fé e do compromisso missionário da juventude moçambicana. A cruz será o ícone principal da jornada que terá lugar na Diocese de Maputo.

Na homilia, Dom Osório destacou que, tal como a Santíssima Trindade vive em unidade, amor e comunhão, também os cristãos são chamados a espelhar estas mesmas virtudes nas suas famílias, comunidades e paróquias. “Cada um saiu da sua casa e juntos iniciaram esta peregrinação. Esta união é sinal do amor de Deus. A cruz de Cristo une os povos e convida-nos a construir uma Igreja viva e fraterna”, afirmou o prelado.

D. Osório Afonso Citora, Bispo auxiliar de Maputo (Moçambique) (Cremildo Alexandre, Rádio Encontro (Nampula, Moçambique))

O bispo sublinhou ainda que os jovens cristãos devem distinguir-se pela esperança activa num mundo muitas vezes marcado por guerras, indiferença e falta de sentido. “A esperança não engana. O jovem peregrino da esperança sonha e constrói um mundo onde há justiça, amor e comunhão. Esta é a nossa missão!”, exortou Dom Osório, dirigindo-se directamente aos participantes com entusiasmo e proximidade.

Durante a celebração, houve momentos de canto, animação e forte participação juvenil, culminando num apelo à preparação consciente para a Terceira Jornada Nacional da Juventude. Dom Osório recordou que o Jubileu de 2025 convocado pelo Papa Francisco é uma oportunidade para renovar a fé com base na unidade trinitária.

Missa Solene do Jubileu da Juventude e da Santíssima Trindade, na Sé Catedral de Nampula

“A nossa missão começa com Cristo e com a cruz. Só a comunhão, o amor e a unidade podem transformar a Igreja e a sociedade”, concluiu o bispo auxiliar, pedindo aos jovens que sejam testemunhas activas de esperança no quotidiano.

A Arquidiocese de Nampula encerrou assim este momento jubilar com um renovado impulso espiritual, assumindo o compromisso de continuar a caminhar com e para Cristo, em preparação para os grandes desafios da juventude e da Igreja moçambicana.

