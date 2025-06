Pentecostes

África África

Pentecostes - transmissão direta com comentário em português

Hoje, 8 de junho, grande solenidade do Pentecostes e Jubileu dos Movimentos, das Associações e das novas Comunidades, o Santo Padre preside à Celebração Eucarística, na Praça de São Pedro, às 10.30, hora de Roma. A celebração será transmitida em direto com comentários em português, por conta do Programa Português/África da Rádio Vaticano, a partir das 10.20h nos canais youtube, fb e em ondas curtas.

Dulce Araújo - Vatican News Eis os canais por onde acompanhar a celebração: https://www.youtube.com/live/tm2Qek2sOQY Em ondas curtas: KHZ 15565 Facebook Via satelite SES5 Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos África