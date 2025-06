Pentecostes na Beira: mais de 100 fiéis recebem o sacramento da Confirmação

Solenidade de Pentecostes com Crismas na Sé Catderal da Beira (Moçambique)

Celebrou-se neste domingo, 8 de junho, a Solenidade de Pentecostes, ocasião em que a Igreja recorda a descida do Espírito Santo sobre os Apóstolos em Jerusalém e, na Sé Catedral da Beira, 110 fiéis receberam o sacramento da Confirmação.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

Na Arquidiocese da Beira, um total de 110 cristãos receberam o sacramento da Confirmação, cerimónia que teve lugar na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, da Sé Catedral, e foi presidida pelo Arcebispo, Dom Claudio Dalla Zuanna. Na sole Eucaristia concelebraram o Bispo Auxiliar, Dom António Constantino, o pároco, Frei José Juma, entre outros sacerdotes, com a participação de vários fiéis.

Em sua homilia, Dom Claudio recordou que a Igreja vive o Ano Jubilar, ano de graça e renovação da vida cristã, acrescentando que esta é a acção do Espírito Santo, e sem o mesmo Espírito a Igreja seria uma organização e a liturgia uma peça de teatro.



Aos crismandos, o prelado sublinhou que, com o sacramento do Crisma, Deus está a construir a Igreja e um dom é concedido a cada um. Dom Claudio concluiu a sua homilia pedindo colaboração do grupo e não abandono da Igreja.

Ao nível da Arquidiocese da Beira, a Solenidade de Pentecostes nas diferentes paróquias foi marcada por uma vigília onde os fiéis cantaram invocando o Espírito Santo, e houve também momentos de oração e adoração ao Santíssimo.

