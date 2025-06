Padre Moçambicano eleito Vice-Presidente do COMSAM: reafirma seu papel de liderança

Nova Direção do COMSAM, durante o Simpósio e AGM em Joanesburgo, África do Sul

Pela primeira vez, o Simposio e a Assembleia Geral do COMSAM (Conselho das Conferências dos Superiores Maiores da África e Madagascar) tiveram lugar na África do Sul, marcando um momento histórico para a vida consagrada no continente. O evento decorreu em Joanesburgo e Pretória, entre os dias 23 e 30 de maio de 2025, reunindo religiosos e religiosas de diversas partes de África e representantes da Santa Sé, num ambiente de escuta, partilha e discernimento sinodal.

Durante a 6ª Assembleia Geral, que decorreu no Seminário São João Vianney, Pretoria, o Padre José Joaquim Pedro, membro da Congregação dos Missionários Combonianos do Coração de Jesus (MCCJ), foi eleito Vice-Presidente do COMSAM, reafirmando o seu papel de liderança na animação da vida religiosa no Continente. Ele já servia como Coordenador Regional da África Austral, acompanhando as conferências de religiosos de países como Angola, Moçambique, África do Sul, eSwatini, Lesotho, Namíbia, Zimbabwe e Zâmbia.

Padre José Joaquim Pedro, Vice-Presidente do COMSAM

Em entrevista ao Vatican News, o Padre moçambicano expressou gratidão e consciência da missão que lhe foi confiada. “É um desafio, porque de facto coordenar a vida consagrada no continente africano e em Madagáscar é muita coisa, mas é possível, sempre neste contexto de sinodalidade. O trabalho não será feito só por mim. Somos uma equipe, somos muitos que de facto apostamos pela mesma esperança”.

Sustentabilidade e novas vocações

Padre Joaquim Pedro destacou a riqueza vocacional de África, mas também o grande desafio de garantir a sustentabilidade económica da formação religiosa.

“As casas religiosas estão cheias de jovens que querem ser Padres, querem ser Irmãs. Mas de onde vem o dinheiro para formar toda esta juventude? Nós não podemos continuar a depender de fora. A África é rica em muitos recursos”, declarou.

Nesse sentido, o COMSAM pretende promover comissões de reflexão e encontros intercongregacionais online para partilhar experiências concretas e inspiradoras de autossustentação, que já vêm sendo aplicadas em diversas partes do Continente.

Compromisso com a justiça e proteção dos vulneráveis

A nova direção do COMSAM também pretende reforçar a prevenção e combate a abusos na vida consagrada, em linha com as orientações da Santa Sé.

“Vamos ter medidas claras. Cada Congregação terá que acatar as orientações da Santa Sé ... Na fraqueza, sim, somos irmãos, mas não podemos continuar a permitir que isso aconteça. A tolerância zero, como diz o Papa Francisco, será assumida”, afirmou.

Um chamado à inculturação e à comunhão com os leigos

Comentando as intervenções mais marcantes do simpósio, Padre Joaquim sublinhou o impacto das palavras do Cardeal Fridolin Ambongo Besungu, presidente do SECAM, e da Irmã Simona Brambilla, Prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica:

Ir. Simona Brambilla, com membros da nova Direção do COMSAM

“O Cardeal destacou o ardor e o fervor da vida consagrada, nossa capacidade de transformar o mundo. A Irmã Simona apelou à inculturação, a não esquecermos os nossos valores culturais africanos, pois são essenciais para vivermos uma consagração autêntica”.

Padre Joaquim Pedro concluiu reafirmando a importância da colaboração com os leigos: “Somos consagrados e consagradas, mas precisamos também dos leigos e das leigas. Não podemos viver a nossa vocação de Padres e Irmãs sem vós”.

