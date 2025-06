Ordenação do Arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dalla Zuanna

4 Ordenações diaconais marcam a Solenidade da Santíssima Trindade na Beira

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Sé Catedral da Beira, acolheu no domingo (15), Solenidade da Santíssima Trindade, uma missa onde foram ordenados 4 Diáconos, nomeadamente António Matemusse, Izaque Assumate, Isaias Camanguira e Moisés Sande, pela imposição das mãos do Arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dalla Zuanna.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

Durante a missa onde também concelebraram o Bispo Auxiliar, Dom António Constantino e vários sacerdotes, o presidente da celebração explicou que o Diácono está ao serviço do Evangelho, não apenas pela sua leitura, mas por levar a palavra de Deus a todos. Segundo Dom Cláudio, os diáconos também devem levar a eucaristia aos doentes, ajudar os sacerdotes e o bispo na distribuição da Graça de Deus, sendo desta maneira, servos da caridade. Os 4 ordenados Numa mensagem conjunta, os neo-diáconos disseram que a ordenação testemunhada não é fruto da sua esperteza, por isso agradeceram a Deus e a todos que contribuíram na sua caminhada formativa. Além dos fiéis da Sé Catedral da Beira, testemunharam a ordenação diaconal, amigos e familiares dos ordenados. De referir que, dentre os ordenados, 2 são da Paróquia Cristo Rei de Gorongosa, 1 da Paróquia Santa Ana do Dondo e o quarto é da Paróquia São José - Munhava.

