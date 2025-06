Ordenação diaconal no Santuário de Rapale: “Sejam apóstolos e mártires como Pedro e Paulo”

Na Solenidade de São Pedro e São Paulo, o Santuário do Sagrado Coração de Jesus de Rapale, na Arquidiocese de Nampula, acolheu a ordenação diaconal de quatro jovens moçambicanos. Num ano marcado pelo Jubileu dos 50 anos da independência nacional, o Arcebispo exortou os novos diáconos a serem testemunhas firmes da fé, à semelhança dos apóstolos.

Cremildo Alexandre – Nampula, Moçambique

Num ambiente de profunda fé, emoção e sentido eclesial, a Arquidiocese de Nampula celebrou, no domingo 29 de Junho, a ordenação diaconal de quatro jovens no Santuário do Sagrado Coração de Jesus de Rapale, em plena peregrinação arquidiocesana. A celebração coincidiu com a Solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos e mártires, pilares da Igreja primitiva.

Na homilia, o Arcebispo dirigiu-se aos novos diáconos com palavras exigentes e inspiradoras: “Sejam apóstolos. Mas também quero que sejais mártires”, afirmou. “Mártir significa testemunha. Sejam testemunhas da fé até às últimas consequências.”

Recordando o testemunho dos dois grandes apóstolos, o prelado destacou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo decapitado sob o governo de Nero. “O martírio não é apenas uma morte violenta. É a entrega total, generosa, fiel, até ao fim. É essa entrega que espero de vós, meus filhos.”

A celebração e a ordenação ocorreram no contexto do Jubileu dos 50 anos da independência de Moçambique, o que conferiu à cerimónia uma carga simbólica adicional. O Arcebispo encorajou os novos diáconos a viverem este marco histórico com responsabilidade e alegria: “Sede diáconos do jubileu. Fostes ordenados no ano 50 da nossa independência. Que a vossa vocação seja sinal de um novo tempo de fidelidade, de serviço e de esperança para a nossa Igreja e para o nosso país.”

A homilia foi também uma meditação sobre o significado da peregrinação como tempo de conversão, de oração, de comunhão fraterna e de escuta de Deus. “Na azáfama do quotidiano, às vezes não conseguimos escutar. Mas na peregrinação, temos a graça de nos recentrar em Deus e renovar a nossa fé”, afirmou.

Dirigindo-se aos fiéis presentes — crianças, jovens, adultos e idosos — o Arcebispo deixou claro: “Ninguém veio aqui forçado. Viestes movidos pela fé, e é essa fé que deve guiar o vosso caminho como cristãos.”

Sobre o ministério dos diáconos, sublinhou: “Fortalecidos com os dons do Espírito Santo, deveis servir no altar, na caridade e na proclamação da Palavra. Sede servos de todos, mas especialmente dos pobres, dos esquecidos, dos que vivem nas margens.”

Quatro jovens são ordenados diáconos

Ao final da celebração, os neo-ordenados partilharam uma palavra de gratidão. Confessaram-se felizes e emocionados por receberem a graça da ordem diaconal, precisamente na Solenidade de São Pedro e São Paulo, o que os leva a um maior compromisso com a missão evangelizadora. Aproveitaram o momento para agradecer a todos os que acompanharam os seus passos vocacionais e espirituais ao longo do caminho.

Também as famílias dos neo-ordenados dirigiram uma mensagem ao povo de Deus, manifestando gratidão a Deus, à Igreja e às comunidades que formaram os seus filhos. Encorajaram-nos a viver com humildade, simplicidade, perseverança e disponibilidade para o serviço. E concluíram com uma prece: “Rezamos para que, se for da vontade de Deus, estes nossos filhos venham a ser um dia ordenados sacerdotes.”

A celebração concluiu-se com o apelo a que os novos diáconos guardem a fé com pureza, vivam com alegria o celibato, e sejam sinal visível da esperança do Evangelho. “Quando fordes ao encontro do Senhor no último dia, que Ele vos diga: ‘Muito bem, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor.’”

A ordenação foi motivo de grande júbilo para toda a Arquidiocese de Nampula e para as comunidades de onde provêm os novos diáconos. Com o coração unido ao Sagrado Coração de Jesus e guiados pela intercessão de Maria, Mãe do Redentor, os novos diáconos partem em missão, com um forte apelo: serem apóstolos e mártires, servidores fiéis da Igreja e do povo de Deus.



