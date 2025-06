Moçambique - 10 anos de Laudato Si - UCM promove plantio de árvores

Moçambique - UCM promove plantio e distribuição de árvores

A carta Encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, completa este ano 10 anos da sua publicação, associando o evento e a celebração do dia mundial do Meio Ambiente, a Universidade Católica de Moçambique promoveu várias actividades, com destaque para o plantio de árvores e distribuição de mudas na Paróquia São Francisco Xavier, cidade da Beira, que decorreu no dia 7 de Junho.

Rogério Maduca - Beira Nelson Moda, Coordenador do Centro de Investigação Santo Agostinho (CISA) da Universidade Católica de Moçambique, um dos sectores que esteve envolvido na organização da actividade, explicou que com a acção, pretende-se consciencializar as comunidades sobre a necessidade do cuidado da Casa Comum, um dos pilares da Laudato Si. Acrescentando que é necessária uma acção continua pelo meio ambiente e não apenas no dia 5 de Junho. 10 anos de Laudato Si A Pastoral Universitária da UCM, também esteve envolvida na actividade, segundo o Padre Bonifácio Conde, Capelão da UCM na Beira, o cuidado do meio ambiente requer um esforço conjunto e a comunidade universitária é parte dela, e cada um como custódio da criação deve ter uma acção concreta. Além de colaboradores da Universidade, participaram desta acção em prol do meio ambiente, alguns estudantes. Emília Francisco, estudante, participou da actividade em reconhecimento da sua importância para o planeta e bem-estar de todos. Árvores para todos Ainda por ocasião das celebrações do 10º aniversário da carta Encíclica Laudato Si e o Dia do Meio Ambiente, através das suas unidades orgânicas, a Universidade Católica esteve envolvida em acções de limpeza nas praias, plantio de árvores e campanhas de sensibilização. Oiça Plantar árvores para salvar o planeta Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui