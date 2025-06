Legião de Maria na arquidiocese da Beira celebrou no domingo seu Jubileu

Celebração eucarística no Jubileu das Legionárias de Maria na arquidiocese da Beira (Moçambique)

A Missa por ocasião da celebração do Jubileu das Legionárias da arquidiocese da Beira (centro de Moçambique) decorreu na Sé Catedral, com a participação de legionários e legionárias provenientes de diferentes paróquias da Arquidiocese.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

Dom António Constantino Bogaio, Bispo Auxiliar da Beira, foi quem presidiu à Missa, e nela concelebraram o Arcebispo, Dom Claudio Dalla Zuanna, o Director espiritual do grupo, Padre Quembo, e vários sacerdotes.

A Legião de Maria é o pulmão da arquidiocese da Beira, disse o prelado no início da sua homilia, acrescentando que os seus membros devem entregar-se à oração, ao sacrifício, colocar em prática à Igreja em saída, fazendo crescer os demais na devoção mariana e na fé em Jesus Cristo, tendo Maria como exemplo.

"Legião de Maria é o pulmão da arquidiocese da Beira", disse Dom AntónioConstantino

Tendo ainda Maria como exemplo, Dom António Constantino falou da sua presença junto do Filho rezando, sendo por isso necessário manter constante a oração, e que o terço não seja um enfeite.

A celebração jubilar dos legionários e legionárias acontece num ano em que a Catedral da Beira completa os 100 anos da sua fundação. O prelado recordou que, Maria é a Catedral viva da Igreja, lugar onde Deus se fez carne.

Grupo de Legionárias de Maria, na arquidiocese da Beira (Moçambique)

O evento que também coincidiu com a Solenidade da Ascensão do Senhor e encerramento do Mês Mariano, foi ainda marcado por uma catequese sobre o Ano Santo e passagem pela Porta Santa, incluindo uma celebração penitencial.

