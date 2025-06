Moçambique: Arquidioceses mobilizam-se para a 3ª Jornada Nacional da Juventude

O Bispo auxiliar de Maputo, Dom Osório Afonso Citora, afirmou que os preparativos para a Terceira Jornada Nacional da Juventude decorrem com intensidade e espírito jubilar. A Cruz da Jornada já peregrina por Nampula. A Irmã Ernestina Zua, da Comissão Arquidiocesana da Juventude, garantiu que Nampula está pronta, com 250 jovens inscritos, e destacou a importância de viver a comunhão, o amor e a esperança entre os participantes.

Cremildo Alexandre - Nampula, Moçambique

A Cruz da Terceira Jornada Nacional da Juventude já está em peregrinação na região pastoral de Nampula, depois do seu lançamento oficial durante a Missa presidida por Dom Osório Citora, Bispo auxiliar de Maputo. Momentos após a celebração, o prelado concedeu uma entrevista em que destacou o espírito de preparação e a profunda espiritualidade que envolvem este percurso rumo ao grande encontro da juventude católica em 2025.

“A Arquidiocese de Maputo está a um bom nível de preparação. Já há um mês que iniciámos os ensaios da liturgia e da celebração eucarística, e o Comité organizador está já em pleno movimento. Esperamos acolher jovens de todas as dioceses de Moçambique e também de outros países”, afirmou Dom Osório.

O bispo destacou ainda o carácter único desta jornada por se realizar em pleno Ano Jubilar, sob o lema proposto pelo Papa Francisco: “Peregrinos da Esperança”. “Vivemos esta caminhada dentro do contexto do Jubileu. É uma preparação mais intensa, com uma espiritualidade forte, vivida na esperança — uma esperança que não engana”, frisou.

Jovens de Nampula em peregrinação com a Cruz da Jornada Nacional da Juventude (JNJ) (Cremildo Alexandre, Rádio Encontro (Nampula, Moçambique))

Questionado sobre a principal mensagem da jornada, sobretudo num tempo em que o país enfrenta múltiplos desafios que afectam a juventude, Dom Osório foi claro: “Queremos que a jornada dê um impulso positivo à pastoral juvenil nacional. Caminhamos com base na comunhão, no amor e na unidade. Esta jornada deve ser uma alavanca para repartir com esperança, viver com esperança e transmitir esperança.”

Sobre a preparação da delegação de Nampula para Maputo, a presidente da Comissão Arquidiocesana da Juventude, Irmã Ernestina Zua, explicou que o processo iniciou oficialmente a 22 de maio: “Foram abertas as inscrições e já comunicámos às paróquias e também à Rádio Encontro, para que os jovens saibam como participar. Cada paróquia poderá enviar cinco jovens, num total de 250 representantes da nossa arquidiocese”.

Ir. Ernestina Zua, presidente em Nampula da Comissão Arquidiocesana da Juventude (Cremildo Alexandre, Rádio Encontro (Nampula, Moçambique))

A Irmã acrescentou ainda que a Cruz da Jornada irá percorrer por diversas paróquias de 15 em 15 dias. “O percurso será coordenado pelas regiões pastorais. A Paróquia de Santa Maria acolheu a Cruz e a partir daí seguirá em peregrinação”.

A Jornada Nacional da Juventude realizar-se-á de 28 de novembro a 3 de dezembro de 2025, na Arquidiocese de Maputo. Até lá, os jovens moçambicanos continuam a preparar-se espiritual e logisticamente, unidos sob o lema jubilar: “Peregrinos da Esperança”.

