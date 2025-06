2025.06.27 Festival della letteratura - Mundo sal, Capo Verde

Jovens e poesia marcaram o início da 7ª edição do FLMS

A recitação de poesia por alunos e outros participantes, marcaram a abertura da 7ª edição do Festival de Literatura-Mundo do Sal que iniciou no dia 26 em Santa Maria, na Ilha cabo-verdiana do Sal. É organizado pela Rosa de Porcelana Editora e pela Câmara Municipal da Ilha, e este ano homenageia quatro escritores de países que comemoram 50 anos de independência.

Dulce Araújo, Vatican News Vieram de várias escolas das ilhas e, ao lado de escritores, professores, investigadores e demais convidados, encheram o Auditório do Hotel Belo Horizonte, na tarde de abertura da 7ª edição do Festival de Literatura-Mundo do Sal – FLMS - que decorre de 26 a 29 de junho em Santa Maria, na ilha do Sal. “Sem os jovens este Festival não teria sentido” – disse-lhes afetuosamente, a curadora científica, Inocência Mata, Docente na Universidade de Lisboa. Por sua vez, Júlio Santos, Presidente da Câmara do Sal que, juntamente com a Rosa de Porcelana Editora e diversos parceiros, torna possível este Festival, frisou que a espiritualidade e a cultura é o que nos projeta no futuro, razão pela qual vem fazendo, há sete anos, que o Festival aconteça. Os alunos vieram com professores para declamar poesias e mostrar o que aprenderam sobre os poetas e combatentes pela liberdade: Agostinho Neto, de Angola, Onésimo Silveira, de Cabo Verde, Noêmia de Sousa, de Moçambique e Alda Espírito Santo, de São Tomé e Príncipe, figuras homenageadas pelo Festival no âmbito dos 50 anos da independência destes quatro países. O ponta pé de saída foi dado pela escritora Fátima Bettencourt que recitou “Um poema diferente” de Onésimo Silveira, seguiram-se os jovens que proporcionaram ao público uma tarde animada, e emocionante, como referem alguns deles: oiça o testemunho de liliane oiça o testemunho de Maria Sousa Quanto à recitação no Festival, Maria achou que foi muito especial… "Eu achei muito especial" Filipe Jorge, 16 anos, faz música, geralmente, e embora sem se considerar poeta, trouxe uma poesia da sua autoria… Filipe Jorge sobre o festival Tal como o Filipe Jorge, muitas outras pessoas, jovens e adultos recitaram poemas, próprios, ou doutros autores, quase sempre relacionados com a luta de libertação… Á sessão de recitação da poesia, seguiu-se a mesa de análise científica do legado dos quatro autores homenageados por estudiosos das suas obras. Da moçambicana, Noêmia de Sousa, falou a investigadora da Universidade Nova de Lisboa, Margarida Rendeiro: A professora Margarida Rendeiro Em relação a Alda Espírito Santo, ficou o testemunho da também poeta santomense, Alda Barros que a conheceu de perto… A poeta Alda Barros Marcantes foram também as amplas e profundas análises sobre Agostinho Neto, por Luca Fazzini, e de Onésimo Silveira, por Jorge Tolentino. Foi assim a tarde de abertura desta 7ª edição do FLMS, que está numa fase de viragem, anunciou Filinto Elísio, da Rosa de Porcelana Editora, prometendo muitas surpresas. E se ontem vieram alunos ao Festival, na manhã de sexta-feira, são os escritores a ir às escolas falar e ler excertos das suas obras. À tarde serão mesas de reflexão sobre as literaturas dos PALOP na Literatura-Mundo.

Oiça aqui o artigo completo