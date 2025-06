RDC. Honrar a coragem e a honestidade: a beatificação de Floribert Bwana Chui

No dia 15 de junho, a Basílica de São Paulo Fora dos Muros, em Roma, Itália, verá a beatificação de Floribert Bwana Chui Bin Kositi, jovem congolês membro da Comunidade de Santo Egídio, um mártir que se manifestou contra a corrupção. A cerimónia será presidida pelo Cardeal Marcello Semeraro, Prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos.

Paul Samasumo – Cidade do Vaticano

Sobre Floribert Bwana Chui o Papa Francisco disse: “Penso no testemunho dado por um jovem como vocês, Floribert ... com apenas 26 anos, foi morto em Goma por ter bloqueado a passagem de alimentos estragados que poderiam ser prejudiciais à saúde. Ele poderia facilmente fingir de não ter visto nada; ninguém saberia, e ele poderia até ter levado vantagem. Mas, como cristão, ele rezou. Pensou nos outros e escolheu a honestidade, dizendo não à corrupção. É isso que significa manter as mãos e o coração limpos.”

O Papa Francisco dirigiu estas palavras a milhares de jovens congoleses reunidos no estádio de Kinshasa, no dia 2 de fevereiro de 2023, durante a sua Visita Apostólica à República Democrática do Congo.

Levem este evento na oração

Numa recente carta datada de 20 de abril de 2025, anunciando a beatificação à Diocese de Goma, o Bispo da Diocese, Dom Willy Ngumbi Ngengele, M. Afr., referiu-se à beatificação como uma manifestação de esperança para o povo do Congo. Afirmou que a Diocese de Goma celebraria o novo Beato no dia 8 de julho de 2025 na cidade de Goma.

“Gostaria de anunciar antecipadamente que aqui em Goma, celebraremos uma Missa solene em honra de Floribert Bwana Chui na terça-feira, 8 de julho de 2025, o aniversário da sua morte. Ele já terá sido beatificado”, disse Dom Ngumbi.

E continuou dizendo: “A sua beatificação é, para a Igreja do Congo em geral, e para a Diocese de Goma em particular, uma manifestação de esperança e um motivo de gratidão para com o Senhor, que nos cumula continuamente com as suas maravilhas. O martírio de Floribert Bwana Chui Bin Kositi é, antes de mais, uma honra para os nossos leigos e jovens, um apelo para que todos nós nos comprometamos mais profundamente com a justiça, a paz e a fraternidade, na fé e na confiança em Cristo Ressuscitado. Enquanto aguardamos este alegre dia, convido agora todos os filhos e filhas da nossa diocese, bem como todas as pessoas de boa vontade, a levar este acontecimento na oração”, disse o prelado de Goma.

Floribert Bwana Chui será o quarto beato na República Democrática do Congo, depois das beatificações da Beata Anuarite Nengapeta, Isidore Bakanja e do Padre Albert Joubert – beatificados juntamente com três missionários Xaverianos em Uvira, leste da RDC.

Dom Willy Ngumbi Ngengele, Bispo de Goma (RDC)

Quem foi Floribert?

Segundo a Comunidade de Sant'Egidio, Floribert nasceu a 13 de junho de 1981 em Goma, capital do Kivu do Norte, no leste do Congo. Cresceu numa região há muito assolada por conflitos e instabilidade.

Goma e a região leste da RDC estão atualmente ocupadas pelos rebeldes do M23, apoiados pelo Ruanda, que tomaram o controlo da cidade no final de janeiro de 2025, após uma ofensiva.

Sant'Egidio descreve Goma como uma região rica em belezas naturais e riquezas minerais; no entanto, é também uma região politicamente complexa e conturbada, marcada por anos de violência prolongada.

Os estudos de Floribert culminaram num diploma de Direito. Inicialmente, trabalhou no Gabinete Congolês de Controlo em Kinshasa, um organismo governamental responsável pelo controlo da qualidade de produtos vindos de outros países. Após um período de formação na capital — onde as oportunidades eram abundantes — Floribert decidiu regressar a Goma, a sua cidade natal.

Apesar da sua relativamente jovem idade, Floribert causou um impacto profundo na alfândega de Goma. Ao contrário dos seus antecessores, recusou-se a aceitar subornos para entregar alimentos estragados ou contaminados. A sua integridade acabou por lhe custar a vida, pois foi torturado e assassinado por se recusar a sucumbir à corrupção.

A Comunidade de Sant’Egídio

A Comunidade de Sant'Egídio manifestou a sua alegria pelo reconhecimento de um dos seus membros pela Igreja universal por causa da sua integridade e fé.

"Agradecemos o testemunho de fé e santidade deste jovem, que partilhou a vida da Comunidade no amor aos pobres e na proteção dos mais pequenos", lê-se num comunicado de Sant'Egídio.

A Comunidade Sant’Egídio afirmou ainda que a celebração em Roma contaria com a presença da Diocese de Goma, liderada pelo seu Bispo, Dom Willy Ngumbi, e outros representantes da Igreja congolesa, entre os quais o Cardeal Fridolin Ambongo, de Kinshasa.

Sant’Egidio é uma Comunidade Cristã fundada em 1968, logo após o Concílio Vaticano II. Iniciada por Andrea Riccardi em Roma, tornou-se uma rede global com presença em mais de 70 países. Objetivo principal da Comunidade é chegar às periferias — servindo as populações marginalizadas e vulneráveis ​​— através da escuta do Evangelho e do compromisso voluntário e livre de ajudar os pobres e promover a paz.