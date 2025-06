Governo de Cabo Verde homenageia Dom Paulino Évora

O Governo de Cabo Verde condecorou a título póstumo Dom Paulino Livramento Évora, Bispo Emérito da Diocese de Santiago de Cabo Verde, com a Medalha de Mérito Altruísta de 1.º Grau.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde

A cerimónia decorreu na tarde de quarta feira, dia 25, na cidade da Praia, ilha de Santiago e foi presidida pelo Primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva. Participaram membros do governo, sacerdotes, religiosas e muitos convidados.

Participaram na cerimónia da condecoração membros do governo, sacerdotes, religiosos, religiosas (©Nita Santos, Rádio Nova de Maria (Cabo Verde))

Durante o discurso, o primeiro-ministro enalteceu a figura do Bispo Dom Paulino, um bom pastor e defensor da liberdade humana, disse.

Primeiro-Ministro enalteceu a figura do Bispo Dom Paulino

O padre Alexandre Lopes assistente espiritual da Pastoral Universitária, em representação da Diocese de Santiago, evocou o carácter profético do antigo bispo, realçando que foi o primeiro bispo nascido em Cabo Verde, nomeado poucos dias antes da independência, tornando-se o símbolo de autonomia espiritual.

Padre Alexandre Lopes e a figura de Dom Paulino Livramento

Em representação dos familiares, Gil Évora, sobrinho do homenageado, agradeceu ao Governo pela distinção atribuída, lembrando que Dom Paulino viveu com humildade, sempre atento às necessidades do próximo.

A cerimónia aconteceu na sala de conferências do Palácio do Governo.

Natural da cidade da Praia, onde nasceu a 22 de Junho de 1931, Dom Paulino Évora foi ordenado sacerdote a 16 de Dezembro de 1962.

A 21 de Abril de 1975, foi nomeado bispo da Diocese de Santiago, tendo sido sagrado a 01 de Junho do mesmo ano e a 22 do mesmo mês deu entrada na Diocese.

Dom Paulino esteve à frente da Igreja durante 34 anos, até apresentar a renúncia ao cargo, a 22 de Julho de 2009, por motivos de idade.

Figura de Dom Paulino Livramento Évora admirada por muitos participantes na cerimônia da condecoração (©Nita Santos, Rádio Nova de Maria (Cabo Verde))

Durante o seu episcopado se destacou pela firmeza pastoral e pela proximidade às comunidades. Apostou na formação do clero, na evangelização, na catequese e na promoção de uma Igreja comprometida com os jovens, as famílias e os mais vulneráveis.

Dom Paulino Évora, faleceu no dia 16 de Junho de 2019, aos 87 anos. Foi o primeiro bispo cabo-verdiano nomeado após a independência do país.