Escravatura - Reparação, um discurso que vem do século XVII

O historiador guineense, José Lingna Nafafé enfrenta a questão no seu livro “Lourenço da Silva Mendonça e o Movimento Negro Atlântico Abolicionista no século XVII”. Mendonça, príncipe do reino africano de Punga Ndongo apresentara, em 1684, uma matéria relativa à escravatura em que já se previa indemnização.

Teve lugar na Pontifícia Universidade Urbaniana em Roma, no passado dia 23 de maio de 2025, um encontro sobre “Temas espinhosos da missão cristã em África: uma releitura dialógica da história para novos percursos de evangelização frutuosa para a África de hoje.”

Foi promovido pela Associação de Estudantes dessa Universidade, Omnes Gentes, em colaboração com o Instituto de Ensino das Artes de Baltimore, nos Estados Unidos, fundado pela cantora e ativista, Kim Poole.

Um dos participantes no Encontro foi o historiador guineense, residente em Londres, José Lingna Nafafé, Professor Catedrático Associado de História Africana e do Mundo Atlântico, na Universidade de Brixtol, na Inglaterra.

Ele é também autor do livro em inglês, “Lourenço da Silva Mendonça e o Movimento Negro Atlântico Abolicionista no século XVII”, livro publicado em 2022 pela Cambridge University Press. Um livro com o qual José Lingna Nafafé venceu o prémio “Melhor Livro Académico do Ano”, atribuído pela Organização dos Estudos Africanos do Reino Unido.

Em entrevista à Rádio Vaticano, José Lingna Nafafé, ilustra o conteúdo do livro e explica que Lourenço da Silva Mendonça era um príncipe do Reino de Pungo-Andongo (na atual Angola) que, no século XVII, os portugueses mandaram para o exílio no Brasil, juntamente com outros 15 membros da família real, devido ao facto de dois membros daquele Reino, filhos de Filipe de Sousa, terem procurado, à morte do pai, fiel à coroa portuguesa, tornar Punga Ndongo, um reino independente. Do Brasil, foi exilado depois para Portugal, onde estudou e foi eleito Procurador Geral da Confraria dos Homens Pretos. Conhecendo as leis, ele percebeu que a escravatura era incompatível com a lei humana, a lei natural e a lei divina e chegou a tornar isso presente ao Sant’Ufizio, mediante a ilustração de documentos papais que levam até a demonstrar que já na altura (século XVII) se previam reparações pela escravatura.

José Lingna Nafafé considera a investigação sobre Lourenço da Silva Mendonça e a questão por ele enfrentada enquanto Procurador Geral de grande importância para a África de hoje e para toda a temática da reparação pela escravatura que o continente e a diáspora estão a levar avante.

Solicitado a dar a sua opinião sobre a oportunidade ou não de indemnizar os africanos, ele sublinha que aqueles que praticaram o Tráfico Transatlântico de Africanos e a Escravatura foram indemnizados, porque então não indemnizar as vítimas?!

