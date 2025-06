Dom Inácio Saúre, arcebispo de Nampula (Moçambique), apresenta as cinco igrejas jubilares da arquidiocese (Cremildo Alexandre, Rádio Encontro (Nampula, Moçambique))

Dom Inácio Saúre apresenta igrejas jubilares na Vigília de Pentecostes

Na Vigília de Pentecostes, o arcebispo de Nampula (norte de Moçambique), Dom Inácio Saúre, apresentou, no Santuário Maria Mãe do Redentor em Meconta, o documento da Santa Sé que autoriza cinco Igrejas Jubilares na Arquidiocese. O Arcebispo destacou a acção do Espírito Santo e o papel dos movimentos religiosos na missão da Igreja.

Cremildo Alexandre - Nampula, Moçambique O Santuário Maria Mãe do Redentor, em Meconta, acolheu neste fim-de-semana a grande peregrinação dos movimentos religiosos católicos da Arquidiocese de Nampula, marcada pela celebração da Vigília de Pentecostes. A cerimónia foi presidida por Dom Inácio Saúre, Arcebispo de Nampula. Durante a homilia, Dom Inácio fez a apresentação pública do documento da Santa Sé que autoriza a criação de cinco igrejas jubilares, como parte das celebrações do Ano Santo. Apresentação do documento da Santa Sé que autoriza a criação das cinco igrejas jubilares (Cremildo Alexandre, Rádio Encontro (Nampula, Moçambique)) "Num ano jubilar cada bispo escreve ao Papa pedindo a designação de igrejas jubilares. É um tempo de reconciliação e graça," explicou o prelado. As cinco Igrejas Jubilares na Arquidiocese de Nampula são: a Sé Catedral de Nampula (Cidade), o Santuário Maria Mãe do Redentor (Meconta), a Paróquia de Malatane (Angoche), a Paróquia de Iapala (Iapala) e o Santuário do Sagrado Coração de Jesus (Namaita). Dom Inácio explicou que o Pentecostes marca o início de uma nova vida no Espírito, contrastando com a confusão de línguas da Torre de Babel: "O Espírito Santo une, transforma e envia." O Arcebispo também destacou a importância da Renovação Carismática Católica, movimento que conheceu durante sua missão no Congo, sublinhando a riqueza dos dons do Espírito na vida da Igreja. "Que os dons do Espírito dêem coragem aos fiéis para transformar o mundo num lugar mais justo, mais humano e mais fraterno," concluiu Dom Inácio. Milhares de fiéis participam na celebração presidida por Dom Inácio Saúre A celebração foi acompanhada por momentos de oração, cânticos e grande participação dos fiéis com destaque para os membros de vários movimentos católicos, que testemunharam um importante marco espiritual para a Arquidiocese de Nampula. Oiça aqui a reportagem e partilhe