Moçambique. "Comunicação 360º": Padre Cantífula lança obra para os novos tempos

Cremildo Alexandre - Nampula, Moçambique

O Padre Cantifula de Castro lançou recentemente a sua mais recente obra literária intitulada Comunicação 360 Graus: Um ADN para Investigadores. Esta publicação resulta de um esforço conjunto que agrega investigações científicas nas áreas da comunicação, do marketing e da comunicação organizacional, com especial atenção à realidade africana e, particularmente, moçambicana.

Segundo o autor, a obra pretende dotar os investigadores nacionais de instrumentos teóricos e práticos que permitam compreender melhor o crescimento das plataformas digitais, a necessidade de novas abordagens ao marketing digital e os actuais modelos de gestão organizacional. “É uma resposta concreta às exigências da actualidade e à procura de conhecimento contextualizado”, referiu.

O lançamento, realizado através de plataformas digitais, foi bem acolhido, sendo visto como uma contribuição relevante para o desenvolvimento da ciência em Moçambique. Trata-se da sétima obra do Padre Cantifula, cuja carreira literária começou com poesia e contos, tendo enveredado mais recentemente pelas áreas da comunicação e do jornalismo.

Além de escritor, é também cronista. As suas crónicas, que descreve como “sangue que corre nas veias”, resultam de sete anos de experiência na Rádio Encontro. “Escrever crónicas é para mim tão natural como respirar”, explicou, defendendo um jornalismo livre, crítico e atento à realidade social, política, cultural e religiosa do país.

Padre Cantífula de Castro, em missão pastoral na Paróquia de São Paulo de Iulute

O sacerdote denunciou ainda os limites à liberdade de imprensa em Moçambique e apelou à coragem dos profissionais da comunicação social: “Já fui algemado e agredido, mas não desisti. O nosso dever é dar voz a quem não a tem”.

Aos jovens moçambicanos, especialmente após os últimos episódios de repressão pós-eleitoral, deixou uma mensagem de esperança: “Devem libertar-se do medo e sonhar novamente. O medo torna-nos prisioneiros e, quando não somos livres, não conseguimos contribuir para o progresso da nossa cidade, da nossa província ou do nosso país”.

Actualmente, o Padre Cantifula exerce a sua missão pastoral na Paróquia de São Paulo de Iulute, distrito de Mogovolas, provincia de Nampula, onde acompanha mais de 215 comunidades. Apesar dos desafios, agravados pelas chuvas intensas e pelo ciclone Freddy, continua a sua acção evangelizadora com fervor, acreditando que a presença activa da Igreja é essencial para travar o crescimento do mal e promover o bem nas comunidades.

