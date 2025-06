Padre Amadeu António Cassinda, paróquia de Cristo Rei, Mumbué, Chitembo, diocese de Kwito-Bié (Angola)

Catequese e infraestruturas para a paróquia de Cristo Rei, na diocese de Kwito-Bié

A revitalização da catequese e a construção de infra-estruturas de apoio à evangelização constam das prioridades do jovem Padre Amadeu António Cassinda, pároco da mais nova comunidade de Cristo Rei de Mumbué, na diocese do Kwito-Bié, em Angola, que passa a contar com um sacerdote residente nos 50 anos de independência do País.

Anastácio Sasembele – Luanda, Angola A Paróquia de Cristo Rei nas longínquas terras de Mumbué7/Chitembo é das mais novas Comunidades elevadas, recentemente à categoria de paróquia, na diocese do Kwito-Bié. Terra de gente fervorosa na fé e com uma paisagem rural e agrícola contagiante, a localidade de Mumbué, a cerca de 250 quilómetros da sede episcopal (Kwito), passa agora a contar com a presença efectiva de um sacerdote desde que Angola alcançou a independência em 1975. Padre Amadeu António Cassinda, pároco da Paróquia de Cristo Rei, em Mumbué/Chitembo , diocese de Kwito-Bié Trata-se do jovem Padre Amadeu António Cassinda, do Clero diocesano, ordenado sacerdote em 2021. Perante as dificuldades sociais e económicas da região, o jovem Presbítero de 32 anos de idade aceitou o convite do seu Bispo, Dom Vicente Sanombo, para pregar o evangelho, isto é, a mensagem de Jesus Cristo, e ajudar os seus irmãos na fé a se aproximarem de Deus. As suas prioridades passam fundamentalmente pela revitalização da catequese e a construção de infraestruturas de apoio à missão que lhe foi confiada. O Padre Amadeu realça que há necessidades que não sabem esperar e destaca o diálogo permanente como o princípio para a resolução dos problemas da Comunidade. Padre Amadeu António Cassinda, com um grupo de paroquianos No Mombué as consequências da guerra civil (1975 – 2002) ainda são visíveis, as famílias empobrecidas vivem da agricultura de subsistência, dependente das chuvas e antigas estruturas religiosas estão aos escombros, assim sendo, diante destas e outras dificuldades encontradas, o jovem sacerdote lança o grito de socorro. O novo Pároco de Cristo Rei nas longínquas terras de Mumbué/Chitembo destaca a importância dos catequistas na acção pastoral, e perante as dificuldades, apela à necessidade urgente de se garantir o mínimo para que estes servos de Deus continuem a ajudar os sacerdotes na expansão do evangelho.