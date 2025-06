África do Sul: Cardeal Brislin celebra Pentecostes com católicos do Zimbábue em Joanesburgo

Numa celebração alegre e cheia com o Espírito de Pentecostes, o Arcebispo de Joanesburgo, Cardeal Stephen Brislin, juntou-se à comunide católica do Zimbábue residente em Joanesburgo para uma visita de pastores.

Sheila Pires – Pretoria

A missa, celebrada na Catedral de Cristo Rei, foi marcada por vibrantes hinos zimbabuanos e uma liturgia que destacou as ricas tradições culturais do país. A missa reuniu fiéis católicos zimbabuanos que vivem em toda a vasta cidade de Joanesburgo.

Diversidade na Igreja

Em entrevista ao Escritório de Comunicação da Conferência Episcopal Católica da África Austral, o Cardeal Brislin descreveu a ocasião como "uma celebração muito alegre de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo". Ele observou que "certamente era possível ver o Espírito Santo atuar entre os presentes". Ele enfatizou a importância da diversidade dentro da Igreja, dizendo: "Diversidade é enriquecimento. Na nossa diversidade, estamos unidos pelo único Senhor e Salvador, Jesus Cristo... Estamos sempre a tentar manter os nossos olhos e o nosso foco em Jesus Cristo e na mensagem do Evangelho", afirmou o prelado de Joanesburgo.

O cardeal de 68 anos destacou a importância do Pentecostes como um lembrete da natureza universal da Igreja. "Certamente, vimos que a Igreja é uma família de Deus espalhada pelo mundo, composta por muitas línguas e culturas, mas unida pela nossa fé", afirmou.

Um espírito renovado de solidariedade

Respondendo a perguntas sobre a unidade numa sociedade frequentemente dividida por raça, etnia e classe económica, o Cardeal Brislin apelou para um renovado espírito de solidariedade. "Para construir uma nação, devemos estar dispostos a sacrificar-nos e a colocar as necessidades dos outros antes das nossas. Se pudermos trabalhar com esse Espírito... então poderemos servir os melhores interesses da África do Sul, em vez de dividir as pessoas por questões políticas ou económicas", disse ele.

Estamos integrados nas paróquias da África do Sul

Na entrevista à Assessoria de Comunicação da SACBC, a Sra. Christina Dawn Nzwere, vice-presidente da Comunidade Católica do Zimbábue em Joanesburgo, expressou a sua gratidão pela presença do Cardeal e pela sua mensagem de inclusão. "Hoje é um dia especial para nós", disse ela. "Sua Eminência veio celebrar a missa connosco, e a sua homilia foi muito acolhedora. Agradeço-lhe sinceramente."

Ela explicou que a comunidade zimbabuense se reúne mensalmente em vários decanatos e está ativamente envolvida em trabalhos de caridade tanto na África do Sul quanto no Zimbábue. "Pertencemos a paróquias e estamos integrados nas comunidades locais. A maioria de nós canta em corais, serve como ministros extraordinários e participa ativamente de várias associações", acrescentou.

Desafios da documentação legal

Segundo a Sra. Nzwere, um dos desafios práticos da comunidade diz respeito à documentação legal. "A maioria de nós não tem documentos adequados — alguns estão vencidos e outros ainda estão em processo de renovação. Procuramos a ajuda da Igreja para agilizar esses processos, para que possamos praticar o culto, circular livremente e integrar-nos plenamente na sociedade", disse ela.

A Sra. Nzwere concluiu com uma sincera afirmação de pertencimento: “Quando estou na África do Sul, este é o meu lar. Como disse certa vez o Arcebispo Emérito Buti Tlhagale OMI: 'Se é católico, não é estrangeiro em nenhum país'. Portanto, digo que sou sul-africana em virtude de ser católica.”