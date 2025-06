Dom João Carlos Hatoa Nunes, arcebispo de Maputo, na Missa dos 30 anos do Caminho Neocatecumenal em Moçambique

Caminho Neocatecumenal celebra 30 anos de presença em Moçambique

As comemorações dos 30 anos da presença catequética e comunitária do Caminho Neocatecumenal em Moçambique, foram marcadas por uma Missa de acção de graças que teve lugar no domingo, 1 de junho, na Sé Catedral de Maputo.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique A celebração eucarística foi presidida pelo Arcebispo de Maputo, Dom João Carlos Hatoa Nunes, e nela concelebraram vários sacerdotes, entre eles o responsável pela comunidade em Moçambique, Padre Raúl Escudeiro, o Secretário da Nunciatura Apostólica, Monsenhor Aghabios. Em sua homilia, Dom João Carlos sublinhou que a Igreja local é testemunha da fidelidade do Caminho Neocatecumenal no anúncio do kerigma, disponibilidade e da fraternidade vivida nas diferentes comunidades. O Arcebispo fez votos para que a Missa de acção de graças renove o ardor do grupo, sendo ainda sinal de esperança. Arcebispo de Maputo, Dom João Carlos Hatoa Nunes, na Missa dos 30 anos do Caminho Neocatecumenal em Moçambique Após 30 anos de presença em Moçambique, o Caminho Neocatecumenal através do seu responsável, Padre Raúl, agradece a Deus pelo seu amor e pelos frutos da sua presença. Numa mensagem enviada por ocasião desta celebração e apresentada pelo representante da Nunciatura, o Núncio Apostólico em Moçambique, Dom Luíz Miguel Muñoz Cárdaba destacou que o Caminho Neocatecumenal é um itinerário de formação católica, válido para a sociedade e para os tempos de hoje. Por esta razão, encorajou os responsáveis, os presbíteros, os catequistas e os membros a renovarem o seu ardor evangelizador e missionário, anunciando com humildade e alegria a Boa Nova de Cristo morto e ressuscitado. Estiveram presentes na Missa de acção de graças, membros das 6 comunidades neocatecumenais existentes em Maputo, incluindo religiosos e fiéis daquela região eclesiástica.