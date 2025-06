Cabo Verdo - Inaugurado o 1º Centro de Cuidados Paliativos

Padre Ottavio Fasano - Inauguração do Centro de Cuidados Paliativos, na ilha do Fogo

O Centro de Cuidados Paliativos “Nossa Senhora da Encarnação”, nasceu de uma ideia do padre Ottavio Fasano, sacerdote capuchinho, de nacionalidade italiana, que foi a Cabo Verde, pela primeira vez, em 1965 e se apaixonou pelo povo das ilhas, contribuindo para o seu desenvolvimento espiritual e material com a realização de vários projetos sociais.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde

A inauguração em meados de maio, na ilha do Fogo, contou com a presença do Ministro cabo-verdiano da Saúde, autoridades locais, Irmãos Capuchinhos e uma comitiva de 70 italianos que apoiaram o projeto. A infraestrutura de saúde tem como objectivo acolhimento e tratamento de doentes na fase terminal da vida, garante o missionário.

Oiça

Centro de Cuidados Peliativos, inaugurado na ilha do Fogo, em Cabo Verde

O Centro que será doado ao Governo de Cabo Verde, ocupa uma área de 465 metros quadrados, tem seis quartos, casas de banho, farmácia, enfermaria, sala de chá, secretaria, cozinha, lavandaria, corredor e terraço, está localizado perto do Hospital São Francisco de Assis, que também foi doado.

O Centro tem a capacidade de internação para seis doentes e ainda um familiar acompanhante de forma a criar um ambiente humano sereno, técnico e também espiritual, refere o padre Ottavio Fasano.

Oiça

P. Ottavio Fasano, na ilha do Fogo, meditando, com o olhar em direção ao horizonte infinito.

Segundo o missionário italiano atualmente com 88 anos, a infraestrutura é mais um acto de amor que, diz, nutrir pelas ilhas.

O Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, assegurou na altura que o Governo vai trabalhar no sentido de dotar a estrutura de quadro técnico necessário para o seu funcionamento e determinou que um grupo de trabalho fosse criado sob a liderança do Programa Nacional de Cuidados Paliativos para pôr em prática as ações discutidas. O governante agradeceu o nobre gesto do Padre Ottavio que, há 60 anos, vem contribuído para o desenvolvimento da ilha do Fogo, nas mais diferentes esferas, especialmente na saúde. Por seu lado, o Presidente da Câmara Municipal de Racconigi, Itália, Valerio Oderda, presente na cerimónia reafirmou o compromisso da sua cidade com o desenvolvimento dos projetos idealizados pelo sacerdote.

P. Ottavio e o Ministro da Saúde (ao centro) ladeados por dois italianos, colaboradores do P. Ottavio

Iniciado em 2018, a construção contou com apoio da Associação de Solidariedade e Desenvolvimento (ASDE) que foi transformada na Fundação Padre Ottavio Fasano, em parceria com a Fundação FARO.

Primeiro em Cabo Verde, o Centro de Cuidados Paliativos, inaugurado na ilha do Fogo, é o quarto em África.