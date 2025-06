Cabo Verde - Projeto da Igreja Matriz de Porto Novo, na ilha de Santo Antão (©Nita Santos )

Cabo Verde - Recolha de fundos para construçao de uma Igreja

As obras da Igreja Matriz no Porto Novo, estão suspensas por falta de verbas. A comunidade católica no Porto Novo, na ilha cabo-verdiana de Santo Antão, se encontra neste momento à volta de uma campanha cerrada para angariação de fundos para as obras de construção de raiz da Igreja Matriz dedicada a São João Baptista.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde Sorteios, rifas e outros fazem parte da angariação de fundos para darem continuidade aos trabalhos. O pároco, Frei José Pires, confirma que há três meses que os trabalhos foram suspensos. Oiça Recentemente o presbítero esteve em alguns países da Europa e nos Estados Unidos da América à procura de apoio junto das comunidades cabo-verdianas. Oiça A antiga igreja paroquial construída em 1977 foi encerrada, dado ao seu estado avançado de degradação. A nova está a ser construída no mesmo local e terá capacidade para 700 pessoas, com um design muito próprio, moderno e contemporâneo. A primeira pedra foi lançada em Julho de 2024. Na altura o pároco, exortou os munícipes a ajudarem a concretizar este projecto que, representa "um dos sonhos" da comunidade católica porto-novense, considerando que as festas de São João Baptista, fazem parte do património imaterial nacional merecendo por isso uma Igreja com mais dignidade". O bispo da Diocese do Mindelo, Dom Ildo Fortes, também tem estado a pedir o envolvimento dos porto-novenses residentes e na diáspora à volta do projecto.