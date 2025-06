Cabo Verde - Jubileu Crianças e Adolescentes - C500 - 1 de junho de 2025 no Estádio Nacional

Cabo Verde - Jubileu reuniu umas 15 mil crianças e adolescentes

Enquadrado nas celebrações dos 500 anos da criação da Diocese de Santiago de Cabo Verde, a Igreja Diocesana viveu no domingo 1º de Junho, um dos momentos mais marcantes do programa com a concentração de mais de 15 mil crianças e adolescentes para a vivência de mais um jubileu temático. Um dia de louvor e de gratidão a Deus.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde Gratidão e compromisso é assim que o Padre José Eduardo Afonso, Vigário Forâneo de Santiago Sul e Maio, classifica o evento. Oiça As 19 paróquias da ilha de Santiago assumiram e se envolveram no jubileu como um grande desafio da Igreja em vista a preparação dessas crianças para serem a geração do C500, considera o responsável. Oiça Para o prelado de Santiago, a Igreja Católica em Cabo Verde tem uma força incomparável. Oiça A celebração decorreu no Estádio Nacional de Futebol, na ilha de Santiago. Crianças e adolescentes encheram o Estádio de alegria e esperança A Diocese de Santiago traçou um programa de preparação (com várias etapas) para o grande jubileu de 2033. Em 2024, a ênfase recaiu sobre a juventude que teve um impacto significativo na Jornada da Diocese. Este ano de 2025, o foco foi dado à Infância e a Adolescência com uma extensa programação que envolveu todas as paróquias da ilha de Santiago que encheu o Estádio Nacional de alegria com todos os que estiveram presentes. Emblema do jubileu temático das crianças e adolescentes Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui