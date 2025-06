Encontro Nacional dos Bispos de Cabo Verde: Cardeal Dom Arlindo Furtado, Bispo de Santiago (à esquerda) e Dom Ildo Fortes, Bispo de Mindelo

Cabo Verde: II Conselho Nacional dos Bispos sobre evengalização

Os dois Bispos de Cabo Verde, realizaram de 11 a 12 de junho, em Santiago, o seu II Encontro Nacional. Foram abordados os desafios atuais da Igreja, nomeadamente a pastoral da diáspora e a convivência com outras expressões religiosas. Com os média fizeram um podcast inédito sobre os temas enfrentados, todos relacionados com a evangelização.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde No âmbito do II Encontro Nacional dos Bispos de Cabo Verde, que decorreu durante os dias 11 e 12 de Junho, na ilha de Santiago, os Bispos Dom Arlindo Gomes Furtado, Bispo da Diocese de Santiago e Dom Ildo Augusto Fortes, Bispo da Diocese de Mindelo, reuniram os meios de comunicação social para num podcast inédito, abordar temas atuais da vida da Igreja, da sociedade e da missão evangelizadora no arquipélago, bem como os desafios atuais enfrentados pela Igreja, nomeadamente a pastoral da diáspora e a convivência com outras expressões religiosas. O encontro se revestiu de grande importância para a definição de estratégias pastorais conjuntas e marcou um momento de renovada comunhão e corresponsabilidade na missão evangelizadora no país. Participantes no encontro Família, catequese, acção social, formação de sacerdotes, acção pastoral, educação religiosa, foram alguns dos pontos da agenda dos Bispos com uma pequena comitiva das duas dioceses. O sector que mereceu mais atenção foi o da Juventude. Dom Ildo recomenda uma linguagem perceptivel. Oiça O prelado de Mindelo não descarta a hipótese da disponibilização de um sacerdote para acompanhar o sector da juventude. Os dois Bispos de Cabo Verde Segundo dados estatísticos do Recenseamento Geral da População e Habitação realizado em 2021, a percentagem da população cabo-verdiana que pratica a religião católica caiu em dez anos de 77,4% para 72,5%, Este dado mereceu a reflexão do Bispo de Santiago que fala da indiferênça religiosa e da diminuição de 15% dos católicos. O que a Igreja poderá fazer para reverter a situação, Dom Arlindo Furtado aponta três caminhos. Oiça A conferência de imprensa abriu espaço para questões, promovendo um diálogo directo com os profissionais da comunicação social. Tanto o I Encontro dos Bispos, que aconteceu nos dias 28 e 29 de maio de 2024, na cidade de Mindelo, ilha de São Vicente, como este II, na cidade da Praia, ilha de Santiago, são um complemento da Assembleia da Conferência Episcopal do Senegal, Mauritânia, Guiné-Bissau e Cabo Verde, que acontece duas vezes por ano.