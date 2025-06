Bispos de Cabo Verde querem traduzir o Novo Testamento para a língua cabo-verdiana

Cabo Verde - Igreja aposta na Bíblia em língua cabo-verdiana

A informação foi avançada aos Órgãos de Comunicação Social no âmbito do II Encontro Nacional dos Bispos de Cabo Verde que aconteceu no dia 11 de Junho, na capital do país e decorreu da Conferência Episcopal de que a Igreja em Cabo Verde faz parte.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde Com foco no Novo Testamento numa primeira fase, o objectivo da Igreja católica com esta versão é estar mais próxima dos fiéis, confirma o Bispo de Mindelo, Dom Ildo Fortes. Uma equipa multidisciplinar já foi acionada para iniciar os trabalhos. Oiça Um projecto enquadrado no decénio de preparação das celebrações dos 500 anos da criação da Diocese de Santiago de Cabo Verde a acontecer em 2033. O Bispo de Santiago Dom Arlindo Furtado fala na possibilidade de nessa tradução do Novo Testamento existir duas variantes. O mesmo acredita que há um esforço global de se fazer uma síntese das variantes existentes para que se tenha uma só língua. Oiça O encontro com os jornalistas aconteceu na sede da Escola Universitária Católica, na cidade da Praia, no âmbito do II Encontro Nacional dos Bispos que decorre da Conferência Episcopal de que a Igreja em Cabo Verde faz parte (Senegal, Mauritânia e Guiné Bissau).

