Cabo Verde: Doutrina Social da Igreja em debate

A Comissão Justiça e Paz da Diocese de Santiago, promoveu no último sábado, 21 de junho, na cidade da Praia, uma conferência sobre o papel da Igreja Católica na promoção da paz e justiça e no desenvolvimento sustentável e equilibrado de Cabo Verde.

O objetivo desta conferência foi promover os valores da inclusão, equidade, justiça, paz e direitos humanos, segundo o Evangelho e a Doutrina Social da Igreja contribuindo assim, para o desenvolvimento mais solidário e equilibrado no país.

À Rádio Maria, o presidente da Comissão, Emanuel Miranda, realçou que a Igreja Católica desempenha um papel importante na promoção da paz e justiça e que, inspirada no evangelho, se compromete a ser uma voz ativa na sociedade.

O evento contou com a apresentação de dois temas pertinentes. O Diretor da EU Católica foi um dos conferencistas. O padre José Eduardo Afonso apresentou uma comunicação intitulada “Da Rerum Novarum à Era Digital: A Doutrina Social da Igreja entre Leão XIII e Leão XIV”.

P. José Eduardo Afonso, intervindo na Conferência (© Nita Santos)

Na sua intervenção, o conferencista sublinhou a pertinência do debate face aos múltiplos focos de conflito no mundo atual e às transformações aceleradas, particularmente na era digital. Lembrou que a Doutrina Social da Igreja (DSI) sempre constituiu uma referência fundamental para a Igreja, especialmente “na mudança de época que estamos a viver”, destacando que ela pode oferecer respostas às novas realidades tecnológicas que impactam as relações sociais, a economia e a comunicação.

A conferência contou ainda com a apresentação de Pedro Vaz Patto, Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz de Portugal, que também contribuiu para a reflexão sobre os desafios contemporâneos à luz da Doutrina Social da Igreja.

Participantes na Conferência (© Nita Santos)

Segundo a comissão organizadora, o evento reforça o compromisso da EU Católica com a promoção do diálogo académico e eclesial em torno dos grandes temas da actualidade.

O evento foi presidido pelo Bispo da Diocese de Santiago e Cardeal, Dom Arlindo Furtado, na Escola Universitária Católica de Cabo Verde, na capital do país.