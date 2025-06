Cabo Verde - Colégio Letrinhas: educar para a cidadania

Na manhã de sexta-feira, 27/6/25, os participantes na 7ª edição do Festival de Literatura-Mundo do Sal foram a Espargos visitar o “Colégio Letrinhas”, uma escola particular, com um sistema de educação integrado, visando fazer dos alunos bons cidadãos do futuro.

A relação com as escolas é um dos aspetos importantes do Festival de Literatura-Mundo do Sal. Este ano, para além de alunos das Escola Básica e Secundária Olavo Moniz e do Complexo Educativo Manuel António Martins terem participado com recitação de poemas na abertura do Festival, os convidados ao Festival deslocaram-se em visita ao "Colégio Letrinhas", na cidade de Espargos. Trata-se duma escola particular com 270 alunos, desde o pré-primário ao secundário e que visa resgatar valores para fazer dos alunos bons cidadãos. Os visitantes ficaram encantados com o modelo pedagógico e organizativo do Colégio que, entre outros aspetos, integrou também, de várias formas, nos seus espaços o cinquentenário da independência dos quatro países, aliás, homenageados este ano, no Festival, sendo um deles, Cabo Verde. O Festival constitui uma mais valia para o Colégio, deu a entender a Diretora da Escola, Silvia Sousa, pois que traz à ilha autores, permitindo enriquecer o programa escolar.

