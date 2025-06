Adoradores em Kinshasa (ANSA)

Bispos da RDC comprometidos em promover a paz, a reconciliação e a coesão nacional

A Conferência Episcopal Nacional da República Democrática do Congo (CENCO) respondeu na quinta-feira, 12 de junho, a uma declaração feita na segunda-feira, durante uma coletiva de imprensa pelo vice-primeiro-ministro e ministro dos Transportes da RDC, Jean-Pierre Bemba, acusando Bispos de atitudes que poderiam prejudicar a estabilidade do país. Os bispos congoleses temem que tal declaração de um alto ministro do governo possa comprometer e minar a coesão nacional e a coexistência pacífica.

Marie José Muando Buabualo – Cidade do Vaticano. “Fiel à sua missão profética, a Igreja Católica está comprometida em promover e defender a paz no nosso país”, afirmam os Bispos numa mensagem que exorta os fiéis católicos a rezar por Jean-Pierre Bemba para que “o Espírito de paz desça sobre ele...” Os prelados apelam ao povo congolês para que não sucumba à “manipulação, à retórica divisionista ou odiosa, e que permaneça vigilante, unido e mobilizado para preservar a coesão social”, porque, segundo a CENCO, a declaração do Ministro dos Transportes e Comunicações corre o risco de minar “o clima de confiança necessário à coexistência pacífica, de que o país tanto necessita”. CENCO decepcionado com silêncio das autoridades. A Conferência Episcopal Nacional do Congo está decepcionada que, diante de acusações tão graves, tanto o Procurador-Geral da Suprema Corte, bem como a Assembleia Nacional, não se tenham interessado pelas declarações do ministro. Apesar da natureza amarga das acusações, os bispos dizem que continuam a invocar a intercessão da Bem-Aventurada Virgem Maria para que a paz reine no país.

