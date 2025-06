Benim: União de Padres da África Ocidental denuncia sequestros e pede mais segurança e paz

Os padres da África Ocidental concluíram recentemente seu 11º Congresso Ordinário Anual com a Santa Missa na Paróquia de São Miguel, em Cotonou, Benim. Em seu comunicado final, a União dos Padres da África Ocidental apelou, em especial, à paz e à segurança na sub-região, denunciando casos de sequestro e assassinato de agentes pastorais no exercício de seu ministério.

Juste Hlannon - Vatican News

O 11º Congresso Ordinário Anual da União Regional dos Sacerdotes da África Ocidental (URPAO) foi realizado em Cotonou, Benim, sob o tema “Dai-lhes vós mesmos de comer (Lc 9,13)”. Os sacerdotes discutiram o compromisso com o bem-estar integral da pessoa na África (atos de misericórdia). Durante o encontro de uma semana, os participantes também refletiram sobre a importância de um envolvimento mais profundo dos sacerdotes na promoção integral da pessoa humana no contexto da África Ocidental.

Trabalhar pela paz e segurança

A crise de segurança em vários países da sub-região da África Ocidental ocupou um lugar significativo nos debates do Congresso. Em seu comunicado final, lido na missa de encerramento na Igreja Paroquial de São Miguel, em Cotonou, o clero dirigiu um pedido aos chefes de Estado da África Ocidental: que "enfrentem o desafio da segurança em prol da paz, tranquilidade e serenidade das populações", trabalhando "para proteger todos os componentes da população, especialmente nas áreas mais perigosas e expostas".

Construindo relações entre Igreja e Estado

A dramática deterioração da situação de segurança em vários países da sub-região da África Ocidental é cada vez mais preocupante. É "tragicamente ilustrada por casos de agentes pastorais sequestrados e assassinados no exercício de seu ministério", diz parte do comunicado final.

Os padres acrescentaram que a situação “exige uma mobilização que transcenda o âmbito relevante das orações e expressões de compaixão para incluir ações concretas e coordenadas com as autoridades públicas”.

Para os sacerdotes da África Ocidental, essa sinergia de ações não pode ocorrer sem um período prévio de relações pacíficas entre a Igreja e os governos. Para tanto, a URPAO lançou um apelo aos chefes de Estado da sub-região: "para fortalecer e encorajar as relações entre a Igreja e os Estados, visando a construção de uma sociedade harmoniosa".

Melhores relações entre bispos e padres

Além das questões de segurança, a URPAO também apelou aos bispos da sub-região para que deem mais espaço às uniões e fraternidades sacerdotais em seus países, incluindo a oferta de um assento na Conferência Episcopal. O desejo dos participantes do congresso é fortalecer a colaboração entre bispos e sacerdotes para melhor servir o povo de Deus, nutrindo-o espiritualmente e promovendo ações que visem seu bem-estar geral. Além disso, com os fiéis leigos, a URPAO visa incentivar uma maior colaboração para uma Igreja mais sinodal, fomentando a confiança mútua e a ação conjunta para erradicar a pobreza.

As pessoas têm fome de pão, justiça e paz

A Missa de encerramento deste 11º Congresso Ordinário da União Regional dos Sacerdotes da África Ocidental foi presidida por Dom Antoine Sabi Bio, responsável pelo clero e seminários da Conferência Episcopal do Benim. A homilia desta Eucaristia foi proferida pelo Padre Éric Okpeitcha, Secretário-Geral da Conferência Episcopal do Benim.

O sacerdote enfatizou que “os homens e as mulheres do nosso tempo sentem fome de pão, de educação, de saúde, de bem-estar material, mas também fome de justiça, de paz, de verdade, da Palavra de Deus e, em última análise, do próprio Deus”.