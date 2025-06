Arquidiocese da Beira reza pelo Jubileu da Independência de Moçambique

Celebra-se hoje, 25 de Junho, o Dia da Independência de Moçambique, são 50 anos após a sua proclamação. Associando-se à efeméride, a Igreja Católica na Beira dedicou a oração das vésperas de Terça-feira às celebrações jubilares - bodas de ouro da independência e os 100 anos da Sé Catedral da Beira.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

Nas cerimónias dirigidas pelo Arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dalla Zuanna, participaram o Bispo Auxiliar, Dom António Constantino, membros do governo provincial e municipal, representantes de instituições do ensino superior e vários fiéis, na sua maioria jovens da pastoral universitária da Universidade Católica de Moçambique e da pastoral juvenil arquidiocesana.



Durante a reflexão por ocasião desta efeméride, o Arcebispo explicou que a opressão, desavenças e guerras, resultam da tentativa de construir uma sociedade igualitária excluindo Deus, dando o exemplo concreto de Moçambique.



A cura das feridas abertas durante os 50 anos de Moçambique independente, é a proposta de Dom Cláudio Dalla Zuanna com vista o alcance da felicidade, abundância e riqueza no país.

O prelado defende ainda que, o processo genuíno e duradouro de cura das feridas começa quando a verdade é assumida com sinceridade. Citando a Conferência Episcopal de Moçambique, Dom Cláudio destaca a necessidade de se dar atenção aos jovens, a educação e a justiça, algo que não sendo possível, a esperança num país próspero será uma ilusão.



Refira-se que, ainda no âmbito das celebrações dos 50 anos da Independência de Moçambique, o Jubileu de Ouro, o episcopado moçambicano convida a todos a celebrarem a missa jubilar pela independência no dia 29 de Junho.

Ouve aqui e partilha