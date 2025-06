Angola. Gambos celebra 130 anos de evangelização com sinais de crescimento da Igreja

Padre Jacinto Pio Wacussanga e a Comunidade de Gambos, na arquidiocese do Lubango (Angola) (Anastácio Sasembele, Radio Ecclesia (Angola))

Várias vezes noticiada por razões de seca ou de fome que de forma recorrente fustiga a municipalidade, hoje os Gambos vivem momentos de graças ao celebrar 130 anos de evangelização, com forte crescimento da Igreja local, num ano em que a Igreja universal celebra o Jubileu Ordinário.

Anastácio Sasembele – Luanda, Angola

O Padre Jacinto Pio Wacussanga, pároco de Santo António dos Gambos, destaca o crescimento da Igreja local com o surgimento de mais missionários, estimulando assim o fortalecimento da fé dos fiéis católicos nesta circunscrição eclesiástica do Lubango.

A região dos Gambos, no sul de Angola, é historicamente afectada pela seca, a falta de chuvas, ou chuvas irregulares, o que compromete a agricultura de subsistência, principal fonte de sustento para a população local.

Momento de oração na Comunidade dos Gambos, arquidiocese do Lubango, sul de Angola (Anastácio Sasembele, Radio Ecclesia (Angola))

Estas e outras dificuldades parecem não beliscar a grande vontade da comunidade que com fé e alegria celebra o duplo jubileu, como realça o Padre Pio.

Nesta localidade a falta de chuvas compromete a agricultura de subsistência, resultando em escassez alimentar e insegurança alimentar. Em muitas ocasiões a situação chega a ser tão grave que muitas famílias chegam a enfrentar a fome e até mesmo a emigrar para outras localidades em busca de ajuda.

Paróquia Santo António dos Gambos, após 130 anos de evangelização, destaca crescimento da Igreja local (Anastácio Sasembele, Radio Ecclesia (Angola))

Em meio a dificuldades a esperança em dias melhores é relançada com o anúncio da construção de um Instituto que vai abordar a resiliência climática, treinando as comunidades em práticas adaptáveis, no ramo da agroecologia.

Oiça aqui a reportagem e partilhe