Angola. Em debate mensagem de Francisco para o 59° Dia Mundial das Comunicações

Mesa redonda sobre mensagem do Papa Francisco para o 59° Dia Mundial da Comunicação social - Luanda, Angola

A mensagem do saudoso Papa Francisco sobre o 59º dia Mundial das Comunicações Sociais continua a interpelar vários actores da comunicação social em Angola. A luz da mensagem os conferencistas reunidos em mesa redonda falaram sobre as vantagens e desvantagens das redes sociais nas comunicações.

Anastácio Sasembele – Luanda, Angola

Para saudar a Solenidade da Ascensão do Senhor e Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2025, a Pastoral da Comunicação da arquidiocese de Luanda promoveu uma mesa redonda, que reflectiu ao pormenor a mensagem do saudoso Papa Francisco sobre o 59º dia Mundial das comunicações sociais.

O Jornalista Gustavo Silva e a Irmã Elisabeth Corazza, missionária Paulina, foram os principais animadores da reflexão que contou com a participação de vários actores da comunicação social angolana, religiosos e leigos.

“Partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações” (cf. 1 Pd 3,15-16), é o tema que norteia a mensagem do Santo Padre. No texto é ressaltado, dentre vários aspectos, a necessidade de “desarmar a comunicação”, pois a sua real função é gerar esperança e não “medo e desespero, preconceitos e rancores”.

Participantes na mesa redonda sobre a mensagem do Papa Francisco para o 59° Dia Mundial das Comunicações sociais

O jornalista Gustavo Silva falou destas e outras propostas que o Papa Francisco deixou aos comunicadores de todo o mundo, e fez, igualmente referencia, à importância das redes sociais no mundo hodierno, como forma de criar pontes e não muros entre as pessoas, assim como alerta para o uso correcto da internet.

Outro ponto abordado na mensagem do Papa Francisco sobre o 59º dia Mundial das Comunicações Sociais foi a necessidade da atenção para com a “dispersão programada” que, segundo o saudoso Papa, gera um cenário preocupante de distorção da realidade baseada somente em interesses colectivos e individuais de minorias que querem ser predominantes.

Para a Irmã Elisabeth Corazza, a mensagem representa para os comunicadores católicos, o combustível para seguir a missão de levar sempre a esperança nas comunicações, no qual não são apenas mensagens sem sentido, mas conteúdos que representam a nossa referência de esperança, por isso, disse a religiosa brasileira em missão em Angola, que a verdadeira comunicação nasce do coração.

Oiça aqui a reportagem e partilhe