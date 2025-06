Angola: Cimeira empresarial EUA - África encerra em Luanda com milhões de dólares em acordos

Durante quatro dias, os participantes abordaram temas estratégicos como energia e transição verde, minerais críticos, infra-estrutura digital e de saúde, comércio intra-africano, liderança jovem e inovação tecnológica.

Anastácio Sasembele - Angola

O encontro reuniu 35 países africanos e norte-americanos, incluindo 12 Chefes de Estado e de Governo, altos representantes da Administração dos EUA, líderes empresariais, instituições financeiras e organismos multilaterais.

E cerca de dois mil milhões de dólares é o valor global de acordos de investimentos assinados durante a Cimeira marcada por compromissos concretos de investimento, com destaque para o anúncio de 5 mil milhões de dólares mobilizados pelos EUA para o desenvolvimento do Corredor do Lobito, projecto estruturante de integração regional que liga Angola à República Democrática do Congo e à Zâmbia.

João Lourenço, Chefe de Estado angolano e presidente em exercício da União Africana disse na abertura do evento que África apresenta – se como um espaço privilegiado de oportunidades de investimentos e de crescimento.

E o diplomata americano Troy Fitrell, presente no evento, disse que os EUA mudaram a sua estratégica comercial, olhando para o sector privado, o responsável dos assuntos africanos do departamento de estado norte-americano anunciou que 300 mil empresas norte americanas estão prontas para fazer negócio em África.

A 17.ª Cimeira de Empresarial EUA-África, foi marcada com debates de alto nível, assinatura de acordos, exposição e reuniu acima de dois mil participantes.

A directora executiva do Conselho Corporativo para África, Florizelle Liser, co - organizadora do evento, elogiou o nível de organização de Angola na Cimeira de Negócios e destacou a necessidade da construção e estabelecimento de parcerias sólidas e duradouras entre África- EUA com foco no desenvolvimento.

