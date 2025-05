Cardeal Dom Arlindo Gomes Furtado, celebra Missa para a Comunidade Cabo-verdiana em Roma

Um domingo de espiritualidade e festa juntamente com o Cardeal

A comunidade cabo-verdiana em Roma e arredores teve um momento alto no domingo 4-5-25 ao receber a visita do Cardeal Dom Arlindo Furtado, vindo a Roma para as exéquias do Papa Francisco e para o Conclave e que presidiu à celebração litúrgica para ela num dia em que celebrava a festa da Família. Uma grande alegria e também um grande orgulho por Cabo Verde ter pela primeira vez um Cardeal no Conclave. A comunidade reza e espera num Papa na linha de continuidade do precedente.

Dulce Araújo - Vatican News Domingo 4 de maio de manhã os cardeais estavam livres de Congregações Gerais, por forma a visitarem as paróquias de que são titulares. O Cardeal Arlindo Gomes Furtado, Bispo dda Diocese de Santiago, em Cabo Verde, esteve com a comunidade cabo-verdiana em Roma que celebrava o Dia da Família. Oiça O momento das oferendas Oferenda Para a Comunidade foi uma imensa alegria, como testemunha Filomena Évora, mulher de fé e membro ativo tanto na Igreja como no associativismo. Oiça Jorge e Zinha Rodrigues, casal empenhado também em várias frentes na comunidade, salienta a importância desse momento vivido com o Cardeal de Cabo Verde. Oiça O Cardeal corta o bolo da festa das famílias Os cabo-verdianos em Itália estão também a viver com imensa a alegria e orgulho o facto de Cabo Verde ter pela primeira vez um Cardeal no Conclave Oiça Para Jorge Rodrigues é uma honra e uma bênção, um facto historico Oiça O Cardeal Dom Arlindo Furtado, primeiro caboverdiano num Conclave Um momento duplamente histórico para Cabo Verde: ter um Cardeal no Conclave na altura em que está a viver também a Década de caminhada em direção ao Jubileu dos 500 anos da criação da Diocese de Santiago e 30 de Mindelo. Será em 2033 e essa nessa Década está plenamente envolvida também a ampla Diáspora cabo-verdiana pelo mundo fora. Aliás, precisamente estes dias o Cardeal Dom Arlindo devia estar numa dessas atividades com a Diáspora. Por isso deixa mantenhas, pedido de desculpas e compreensão pelo adiamento. . Oiça Entretanto, a comunidade reza pelo Conclave, assegura diz Zinha Rodrigues, que prefere, no entanto, confiar as suas palavras ao marido, Jorge. Oiça E enquanto se reza, não faltam no fundo do coração saudades do Papa Francisco e desejo de que o próximo sejam como ele. Oiça Quanto ao Cardeal, guarda no coração esse grande momento vivido em espírito de família com a comunidade no domingo, em presidiu à Missa, concelebrada com os padres cabo-verdianos que se encontram em Roma a estudar. Foi na Igreja de Maria Imaculada, perto duma das estruturas do Movimento Tra-Noi, na Via Monte del Gallo, a que a comunidade está muito ligada e onde teve lugar os outros momentos da festa: almoço e teatro sobre a família pelo grupo "Juventude em Marcha". Oiça Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui