Uganda. Religiosas prestam cuidados a refugiados vítimas de trauma

Enquanto os refugiados sul-sudaneses lutam contra o trauma e a escassez de ajudas no norte do Uganda, uma Irmã católica de uma Congregação missionária oferece cuidados raros e holísticos, combinando apoio à saúde mental, educação e fé.

Por Ir. Helen Kasaka, LSMI

A Irmã Linah Siabana, especialista em saúde mental e membro das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora de África, presta assistência às comunidades deslocadas do Sudão do Sul na Diocese de Arua, no Uganda.

Como parte da missão da sua Congregação de ser “uma presença curadora e consoladora”, ela leva cuidados, educação e esperança a alguns dos refugiados mais negligenciados do mundo.

Nos últimos cinco anos, a Irmã Linah trabalhou em campos de reassentamento perto da fronteira com o Sudão do Sul, ajudando a reconstruir vidas desarraigadas pelo conflito.

Apoio sobrecarregado

O Uganda, que acolhe quase 1,7 milhões de refugiados, é elogiado pela sua política de portas abertas. Mas o subfinanciamento crónico, a sobrelotação e as alterações de políticas por parte das agências de ajuda têm sobrecarregado o sistema.

“Os campos de reassentamento aqui estão cheios de mulheres, crianças e idosos que perderam tudo”, diz a Irmã Linah. Só o distrito de Adjumani acolhe mais de 54.000 refugiados. “As famílias estão a ficar esquecidas”, alerta.

Primeira atividade: escutar

A Irmã Linah chegou em 2019. Em 2022, liderou uma avaliação de necessidades de um ano nos campos de reaassentamento de Maaji e Agojo, trabalhando com os líderes locais e aprendendo as línguas locais para compreender as dificuldades dos residentes.

Revelou traumas generalizados, educação interrompida e coexistência frágil entre refugiados e comunidades de acolhimento. Em resposta, ela garantiu bolsas de estudo, lançou formação profissional e organizou sessões de terapia.

“O cuidado espiritual reconstrói a resiliência”, diz ela. “Ajuda os refugiados a processar a perda, a encontrar um propósito e a reconectar-se com a esperança.”

Aos domingos, ela tem organizado serviços de comunhão debaixo de uma mangueira para aqueles que não conseguiam ir à igreja. Quando as rações alimentares foram cortadas, a sua equipa distribuiu mantimentos de emergência a famílias guiadas por crianças e a idosos com deficiências.

Ir. Linah Siabana visita doentes e idosos para fornecer bens alimentares básicos

Curar os invisíveis

Numa tenda escura, a Irmã Linah ajoelha-se ao lado de uma mulher que não dorme há semanas. “Os pesadelos não vão parar”, sussurra a refugiada.

“Não é só da guerra que estão a fugir”, diz a Irmã Linah. “É o stress diário da sobrevivência aqui.”

Como líder de saúde mental da equipa, ela enfrenta feridas emocionais causadas pelo abandono, fome e isolamento. Uma recente alteração na política do ACNUR excluiu alguns refugiados das listas de alimentos, piorando as condições. "Quando fornecemos bens básicos como alimentos, as taxas de suicídio descem. É tão simples quanto isso", diz ela.

Trabalhando com o Refugee Welfare Council, a Irmã Linah identifica famílias vulneráveis ​​através de visitas domiciliárias. “Ficam gratos só de serem vistos”, diz ela. “Uma senhora idosa disse-me: ‘Tu me recordas que eu ainda sou um ser humano’.”

Construir a paz e orientar em tempos de crise

As tensões persistem entre grupos étnicos e com as comunidades de acolhimento. “Não somos apenas trabalhadores humanitários; somos mediadores”, explica a Irmã Linah. A sua equipa promove a paz através do diálogo, embora as necessidades superem os recursos e as parcerias disponíveis.

Para além dos campos, a Irmã Linah orienta jovens religiosas no Vicariato de Adjumani, oferecendo conferências sobre saúde mental e formação espiritual.

“As jovens religiosas anseiam por orientação, mas os conselheiros formados são escassos”, diz ela. Os desafios das viagens e as infraestruturas limitadas complicam o trabalho, mas continua comprometida. “Cada encontro é terreno sagrado, uma oportunidade para refletir sobre o amor de Cristo.”

Um chamamento renovado

Para a Irmã Linah, a missão é pessoal. “Nós caminhamos com os refugiados e vemos Jesus no seu sofrimento”, diz ela. “Os desafios, a fome, as lágrimas reacendem o nosso propósito: curar, consolar e reacender a esperança.”

À medida que a atenção do mundo desvia o olhar para o outro lado, a sua mensagem continua a ser urgente: “Não são números. São mães, crianças, idosos, pessoas dignas. Não podemos desviar o olhar”.

Ir. Linah Siabana com o grupo da Infância Missionária após celebração da comunhão