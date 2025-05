Uganda: instituições católicas e organizações religiosas prometem eliminar plásticos de uso único

Instituições católicas e organizações religiosas de Uganda anunciaram um compromisso coletivo para eliminar plásticos descartáveis ​​de todas as suas funções, reuniões e eventos religiosos públicos, marcando um grande passo à frente no crescente movimento ambientalista liderado pela fé no país.

Christopher Kisekka - Kampala

A resolução foi adotada durante um encontro de dois dias em Kampala para marcar o 10º aniversário da Laudato Si', encíclica histórica do Papa Francisco sobre o cuidado com o meio ambiente.

Comemorando 10 anos da Laudato Si'

Realizado no Santuário dos Mártires de Uganda em Munyonyo, Kampala, o evento reuniu 17 organizações num consórcio recém-formado dedicado à justiça ecológica e à sustentabilidade.

“Para começar, estamos a tomar nota do apelo urgente de que o Uganda não pode continuar a ser definido pela sua dependência do uso cada vez maior de plástico. A hora da mudança é agora; cada um de nós deve defender práticas sustentáveis, desde dizer não às garrafas de plástico descartáveis até responsabilizar as nossas instituições”, diz a declaração final do consórcio.

O consórcio inclui a Arquidiocese de Kampala, a Associação de Religiosos de Uganda, o Movimento Laudato Si', a CARITAS Kampala, a Rádio Maria Uganda e diversas organizações religiosas, lideradas por jovens e de base.

Abraçando o cuidado, a justiça e a responsabilidade

O participante de um evento de dois dias sob a orientação do Coordenador Pastoral da Arquidiocese de Kampala, Padre Ambrose Bwangatto, refletiu sobre a carta do Papa Francisco, a interpretação errônea do domínio sobre a Terra e a necessidade urgente de corrigir o curso adotando o cuidado, a justiça e a responsabilidade por cada casa comum.

Num gesto simbólico e prático, o grupo concordou em usar apenas bebedouros individuais e garrafas reutilizáveis em todos os encontros futuros, uma decisão que descreveram como um imperativo moral e ecológico. Os organizadores disseram que o gesto reflete a mensagem central da encíclica: que "tudo está conectado" e que a ação individual é importante para a cura do planeta.

“E como rede, demonstramos hoje e continuaremos a fazê-lo que um Uganda sem plástico é possível. Decidimos que, em todas as nossas reuniões e encontros, levaremos nossos próprios bebedouros e garrafas de água para limitar o lixo.”

Um esforço nacional mais amplo sobre plásticos de uso único

Esta não é a primeira vez que a Igreja Católica no Uganda se posiciona contra o desperdício de plástico. Em anos anteriores, a Conferência Episcopal de Uganda emitiu diretrizes rígidas desencorajando o uso de garrafas plásticas e embalagens descartáveis durante grandes eventos religiosos, principalmente na peregrinação anual do Dia dos Mártires de Uganda; o maior encontro cristão do país, que atrai milhares de fiéis de toda a África Oriental e de outros lugares.

A nova medida coincide com esforços nacionais mais amplos para eliminar gradualmente os plásticos descartáveis. A Autoridade Nacional de Gestão Ambiental (NEMA) de Uganda intensificou a fiscalização das normas contra sacolas plásticas e está atualmente revisando a legislação que visa reduzir a poluição plástica de forma mais agressiva.

A Laudato Si' não é apenas teológica, é prática

Ao longo do encontro de dois dias, os participantes revisitaram os principais ensinamentos da Laudato Si', destacando os perigos da indiferença ecológica e a necessidade urgente de justiça climática. Os palestrantes enfatizaram a necessidade de corrigir antigos equívocos teológicos sobre o domínio da Terra, defendendo, em vez disso, uma administração baseada na justiça e no cuidado.

“A mensagem da Laudato Si’ não é apenas teológica — é profundamente prática”, disse o Pe. Ambrose Bwangatto, Coordenador Pastoral da Arquidiocese de Kampala. “Ela nos convoca a reimaginar nossas escolhas cotidianas, nossas políticas e as maneiras como nos relacionamos com a criação e uns com os outros.”

No final do encontro, os participantes comprometeram-se a formar uma aliança contínua pela justiça ambiental, com planos para diálogo regular, campanhas de ação conjunta e defesa contínua em nível local e nacional.

Enquanto isso, o principal celebrante da missa de encerramento do evento, o Arcebispo de Kampala, Paul Ssemogerere, aplaudiu o movimento Laudato Si' por inspirar ações renovadas e conscientização em torno da justiça climática entre as comunidades religiosas e o público.

“Obrigado pelo que vocês estão fazendo para nos despertar”, disse ele. “Em consonância com a encíclica do Papa Francisco, vocês estão despertando a esperança pela justiça climática”, disse o Arcebispo.